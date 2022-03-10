"الديون" تدفع الفنان المصري شريف إدريس للاعتزال والسفر

أعلن الفنان المصري، شريف إدريس، اعتزاله الفن نهائيا بسبب ما يحدث في الفن حاليا، موضحا أنه ”أصبح مديونا ولا يستطيع تأمين حاجة أولاده“.

وكتب، إدريس، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”بسم الله الرحمن الرحيم.. بعد 35 سنة سعي وتعب وشقى في الوسط الفني، قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي، وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد“.

وأوضح، إدريس، سبب اعتزاله قائلًا: ”ده قرار أخدته بعد ما الأمور وصلت في الوسط الفني لمرحلة عبثية، وصلت إني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتو الشغل علني علشان يشتغلو لأن الشغل بقي متقسم على ناس معينة، فلو الأمور وصلت لكده أبعد أحسن“.

وأضاف: ”حتى لما بيجي شغل، بيتفرض عليك توافق بأقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون، ومواقف مهينة زي إن شركة إنتاج تعرض عليك أجر هو قيمة ربع أجرك، والسبب إن الميزانية مصروفة على الديكور، طب خلو الديكور يمثل“.

وروى، إدريس، أحد المواقف التي تعرض لها، والتي كانت من ضمن أسباب اعتزاله، قائلًا: ”هحكيلكم موقف حصل معايا من أسبوع، اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكرة عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشرة في الميه لـ الكاستينج دايركتور، كان هيجيلي جلطة بعد ما قفلت المكالمة، ووافقت علشان أنا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس، وما قدرتش استوعب الفكرة بصراحة إني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان أشتغل فاتصلت واعتذرت“.

واستطرد إدريس: ”ده الحال حاليا.. إن الأمور بقت في إيد كاستينج دايركتور، وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجة كتاب مش بوست على الفيس“.

وواصل: ”طالما الشغل بقى لازم يتدفعله، وطالما الشغل بقى بالشحاتة، يبقى بلاش أحسن، أنا طول عمري راضي الحمد لله، بس حقيقي أنا وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني إني بقيت بنام أحلم بكابوس إني بقتل عيالي وبقتل نفسي، لأني وصلت لمرحلة نفسية ومادية إني بقيت مش قادر أربيهم ولا أصرف عليهم، وانا عندي تلات أطفال بعبدهم عبادة، متخيلين حجم المسؤولية، وبقيت مديون لطوب الأرض“.

ووجه، إدريس، رسالة للجمهور، قائلًا: ”حقيقي لو حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه جدا.. وهيكون جميل في رقبتي لحد ما أموت، لأن حقيقي أنا مش قادر أعيش في البلد دي تاني، أنا حاولت أسعى في أي مجال تاني بس ماقدرتش، وحقيقي لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها، لأن البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي والحمد لله على كل شيء“.

وأضاف: ”همسح أبلكيشن فيسبوك من تليفوني، لأني هنزل أبيع تليفوني أصلا، فأنا هكون متاح أونلاين لحد بالليل، لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من أي حد“.

وختم، إدريس، منشوره قائلًا: ”أنا مش محتاج طبطبة من حد، أنا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني أعيش ولادي حياة كريمة وبس.. شكرا لكم محبتي للجميع.. هاين عليا أقوم أرمي نفسي من البلكونة بعد ماوصلت إني أكتب البوست ده“.

يذكر أن، إدريس، من الممثلين اللذين بدأوا حياتهم الفنية منذ الطفولة، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.