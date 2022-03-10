رواد مواقع التواصل يشيدون بالمطربة أحلام بعد دعمها لسعوديين دون مقابل

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف المطربة الإماراتية أحلام بعد ترويجها لمنتجات العديد من الشبان السعوديين في معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض دون مقابل.

ووثقت المطربة الإماراتية أحلام، مقاطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، في أثناء تواجدها في معرض العطور، جولتها فيه، وزيارتها محلات لمشاهير وفنانين في المعرض، والتعريف بها.

وفي أثناء جولتها، حرصت أحلام على الحديث مع شبان سعوديين، مشاركين بمنتجاتهم العطرية في المعرض، والإعلان لهم عبر حسابها دون مقابل.

ولاقى تصرف أحلام إعجابا في مواقع التواصل، خاصة مع اشتراط العديد من المشاهير للمال مقابل الترويج لآخرين عبر حساباتهم.

وعلقت مغردة بالقول عبر موقع ”تويتر“: “ تعجبني ممكن،، أنا مو من جمهورها كفنانة لكن تعجبني إنسانيتها وطيبتها وتواضعها مع الناس“.

ووصفت ”خلود“ المطربة الإماراتية بـ“المدرسة“: ”والله إنها مدرسة بالأخلاق والرقي ياحلو قلبها ياناس“.

كما أشاد ”أبوسلطان“ بسلوك أحلام في المعرض ”بعض المواقف تبين معدن الشخص وأم فاهد إنسانة مذكورة بالخير دائما، الله يوفقها ويخليها لعيالها ويجزاها خير، بصراحة مقطع صنع يومي“.

وقال ”سعود السمار“: ”أحلام يعلم الله أني لن أجاملها، أم فاهد والله من الكرم والطيبة والاستقبال، وأخي مبارك أبو فاهد جميعهم كرم وطيبة ومحبة ويحبون الخير للجميع وشهادتي فيهم مجروحة ولكن الحقيقة غير الجميع“.

وعلقت مغردة تدعى ”ليان“: ”مبادرة ولفتة جميلة منها الله يرزقها أضعاف ذلك، وهم حظهم حلو ربي سخرلهم على أهون سبب“.

وكانت أحلام شاركت في معرض العطور برفقة كلّ من زوجها مبارك الهاجري ونجلها، الذي ظهر معها في مقاطع الفيديو التي وثقتها، كما وثقت تحلق أعداد كبيرة من الجمهور حولها لاستقبالها.

وعلى مدار الأيام الماضية شارك عدد كبير من النجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي، مع جماهيرهم ومتابعيهم، مقاطع فيديو وصورا من مشاركتهم وتواجدهم في معرض العطور المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض، أكبر معرض للعطور في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية عربية وعالمية، وحضور أكثر من 500 مشهور ومشهورة، بالإضافة إلى إصدار عطور جديدة للمرة الأولى.