بعد رحيل زهير رمضان.. انتخاب محسن غازي نقيبًا للفنانين السوريين

انتخب مجلس نقابة الفنانين السوريين، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استثنائية محسن غازي نقيبًا للفنانين، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة البعث.

ويأتي انتخاب ”غازي“، وهو نائب في مجلس الشعب السوري، خلفًا للفنان زهير رمضان الذي رحل قبل أشهر.

ومحسن غازي هو من من مواليد حماة 1961، ومخرج إذاعي، وممثل، ومطرب سوري، حاز على إجازة في الفنون المسرحية – قسم التمثيل، العام 1984.

وهو عضو في النقابة، منذ العام 1984، وشغل عدة مناصب في النقابة قبل أن يتسلم رئاستها.

وشارك ”غازي“ في العديد من الأعمال التلفزيونية، والمسرحية، والسينمائية، والإذاعية، غير أن غالبية أدواره جاءت ثانوية دون أن يتمكن من مزاحمة نجوم الصف الأول في الدراما السورية، وفقًا لنقاد فنيين.

وكان نقيب الفنانين السوريين السابق زهير رمضان قد توفي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، “إثر صراع مع المرض”، بعد أن شغل منصب النقيب منذ العام 2014.