الأمن يلقي القبض على الفنان وليد التونسي

أوقفت السلطات الأمنية التونسية الفنان وليد التونسي، الملاحق من العدالة على خلفية قضية إصدار شيكات دون رصيد.

وأكد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ أنه بناء على معطيات دقيقة تلقتها السلطات الأمنية بمحافظة نابل، جنوب العاصمة تونس، تحركت الوحدات الأمنية وتمكنت من إلقاء القبض على الفنان التونسي الذي صدرت بشأنه مذكرة جلب.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن وليد التونسي سيمثل أمام القضاء اليوم الأربعاء، وأنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات معه عن قضايا أخرى محتملة، وفق تعبيره.

وكانت السلطات الأمنية في تونس أصدرت مذكرة جلب بحق الفنان الشعبي وليد التونسي، بناء على شكوى من المتضرر.

وطرح اسم وليد التونسي بين أسماء الفنانين الذين تم توقيفهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية ترويج مادة الكوكايين، والتي تورط فيها الفنان التونسي نور شيبة، لكن وليد التونسي نشر مقطع فيديو حينها أكد فيه أنه في طريقه إلى الحمامات لإحياء حفل بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر يوم الـ13 من فبراير/ شباط الماضي، مرسومًا يقضي بالعفو العام عن الملاحقين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، ويتعين على المتهمين في هذه القضايا وضع الأموال المتنازع عنها في المصارف أو الخزينة العامة للدولة.

ويشمل هذا العفو الأشخاص الملاحقين في مختلف الدرجات القضائية أو من صدرت ضدهم أحكام بالسجن، بشرط تسوية أوضاعهم قبل انتهاء العام الجاري.

وشهدت السنوات الماضية دعوات متكررة إلى تعديل قانون الشيكات الذي يفرض عقوبة بالسجن لخمس سنوات على من أصدر شيكًا دون رصيد مصرفي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف المرصد التونسي للخدمات المالية عن وجود أكثر من مليوني قضية شيك دون رصيد منشورة بالمحاكم التونسية.

وسبق للبرلمان التونسي المعلقة أشغاله أنْ تداول مشروع قانون جديد للشيكات الصادرة دون رصيد، غير أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، حالت دون إتمام المصادقة عليه.

ويقول نشطاء حقوقيون في تونس ”إن قضايا الشيكات تزيد في تعميق أزمة الاكتظاظ داخل السجون التونسية لا سيما مع تفشي فيروس كورونا“.