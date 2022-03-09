رامي عياش: "هاجمتني الصحافة اللبنانية لدفاعي عن محمد رمضان"

قال الفنان اللبناني رامي عياش إنه تعرض لهجوم من الصحافة اللبنانية، بسبب ”دفاعه المستمر“ عن الفنان المصري محمد رمضان.

وكان رامي عياش دافع عن محمد رمضان، رغم الانتقادات التي طالته، بعد تصريح للفنان المصري قال فيه ”لا توجد نجمة لبنانية حتى الآن أقوم بمشاركتها ديو غنائيا“.

وبرر عياش دفاعه عن الفنان المثير للجدل، في لقاء ”راديو إينرجي“ في مصر، أنه يعرف جيّدًا قيمة محمد رمضان، لافتًا إلى أنه ”فنان محترم جدًّا“.

وقال في معرض حديثه ”بحب محمد رمضان ودافعت عنه كثيرًا، وذلك لأنني أعرف قيمته واحترامه الكبير، وهذا كان سبب مهاجَمتي من قِبل الكثير من الصحفيين اللبنانيين“.

وأيد الفنان اللبناني الرقابة التي فرضها رئيس نقابة الموسيقيين هاني شاكر على الغناء في مصر، مشددًا على أن ”قرارات هاني شاكر جاءت بناء على أكثر من رأي ورؤية“.

وعلق بالقول إن ”كل نوع من الموسيقى له جمهوره، ولكن الحد منها أمر صحي وخاصة لأجيال المستقبل“.

وكشف رامي عياش عن رفضه أكثر من مرة لمنصب وزير الإعلام أو الثقافة في بلاده.

وشدد رامي عياش، خلال اللقاء، أنه لا يحب أغاني الحزن و“النكد“، مبينا أنه يبحث دائما عن الأغاني المفرحة على المسرح، خاصة أن عالم الترفيه يجب أن يكون مرحا وخفيفا ويقدم للناس حالة مزاجية جيدة، وفق تعبيره.

وعبر عياش عن حبه لأغاني الفنان الإماراتي حسين الجسمي، معلقًا ”بتدخل قلبي على طول بشكل رائع“.

وأضاف أن من أكثر الأغاني التي غناها ويعتز بها، أغنية ”حبيتك أنا“، مبينًا ”أغنية فيها كل المقامات وقدمتها وأنا عندي 26 سنة ومرضيتش أمشي ورا الموجة حينها، خاصة أن هذه الأغنية كان بها الكثير من المقامات المختلفة التي لم يكن من السهل أن شخصا في عمري يقدمها“.

واعتبر الفنان اللبناني أن النقد الذي يوجه للنجوم، يجب أخذه بعين الاعتبار في حال كان صدَرَ بشكل جماعي، أما في حال كان النقد صادرًا من فرد، فيجب تجاهله.

وأعلن الفنان اللبناني أن هناك أغنية جديدة يتم التحضير لها وستطرح بعد شهرين وهي أغنية باللهجة المصرية من إخراج زياد خوري.