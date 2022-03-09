مريم الأنصاري تنفي خطوبة شقيقتها على نجل مستشار بالديوان الملكي السعودي

نفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مريم الأنصاري الأنباء المتداولة عن خطوبة شقيقتها فاطمة على مواطنها سلطان المحيسن مدير الشركة العالمية للدعاية والإعلان ونجل المخرج عبدالله المحيسن المستشار في الديوان الملكي السعودي.

وعلقت بالقول على الأسئلة الموجهة لها من قبل متابعين، والتي تستفسر عن صحة أنباء ارتباط شقيقتها، أنها قررت التعليق بعد أن لاحظت الكثير من التساؤل بشأن هذا الموضوع.

ووصفت مريم الأنصاري ما يشاع عن ارتباط شقيقتها أنها ”خرابيط“ و“تأليف“، مطالبة من يتداولون هذه الأنباء بالتوقف عن ذلك.

وقالت في معرض حديثها عبر مقطع فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“: ”اللي يسألوني هذا صدق ولا مو صدق، تخربطون، وش هالتأليف دعوا الخلق للخالق وبس“.

وتناقلت حسابات معنية بأخبار المشاهير على تطبيق ”سناب شات“ معلومات زعمت فيها خطوبة ”الأنصاري والمحيسن“، في حين لم ينف أو يؤكد رسميا أي طرف من الثنائي حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطهما رسميا.

وزاد من انتشار هذه الأنباء تعليق مبهم من فاطمة الأنصاري عبر حسابها في ”سناب شات“، لم توضح مقصدها منه، وفيما إذا كان بسبب ظهورها في معرض العطور أم بسبب ارتباطها.

إذ علقت آنذاك بتعليق أعربت فيه عن سعادتها من تعليقات متابعيها: ”الله يسعدكم على كل كلمة حلوة سمعتها منكم شكرا من كل قلبي، الله يرزقكم السعادة والصحة والتوفيق“.

كما أثار ظهور فاطمة الأنصاري قبل مدة في أحد المقاطع لها في حسابها، وهي تروج لأحد المنتجات مرتدية خاتما كخاتم الخطبة، الأقاويل بشأن ارتباطها من رجل أعمال لم يتم الكشف عن هويته.

وسلطان المحيسن الذي زعمت الأنباء المتداولة خطوبته على فاطمة الأنصاري، هو مدير الشركة العالمية للدعاية والإعلان في السعودية التي أسسها والده المخرج عبدالله المحيسن المستشار في الديوان الملكي السعودي منذ عام 2015.

وتربط سلطان المحسين صداقة بلاعب كرة القدم السعودي المعتزل والناشط الاجتماعي الحالي فهد الزهراني زوج شقيقة فاطمة، منال الأنصاري.

يشار إلى أن خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، كانت متزوجة من قبل من المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، وأعلنت انفصالها عنه رسميا في شهر نوفمبر الماضي.