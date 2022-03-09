بدور البراهيم ترد على اتهامها بتعمد مطاردة يعقوب بوشهري

ردت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم على من اتهموها بمطاردة المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، طليق مواطنتها فاطمة الأنصاري.

ووصفت البراهيم عبر مقطع فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، الاتهامات، بـ“الأفكار السوداوية“، مشددة على أن بوشهري ”محترم وراق“، على حد قولها، لافتة إلى أنها ”تسعى للتصوير مع يعقوب في كل مرة تقابله فيها“.

وقالت في معرض حديثها ”يعقوب كل ما أشوفه أتصور معاه، إنسان محترم إنسان راق إنسان في حاله، وعيب عليكم الأفكار السوداوية هذي (..)“.

وعلقت على من ألمحوا إلى أنها تسعى للزواج من يعقوب بوشهري، بالتأكيد أن ”القطار لم يفتها“، وسبق لها الزواج ثلاث مرات، وهناك ”ألف قطار“، في إشارة إلى المتقدمين للزواج منها، ينتظرون فقط موافقتها.

وألمحت بالقول إلى أنها ”تتمنى ليعقوب بوشهري أن يجد الفتاة التي يستحقها“.

وقالت في المقطع ”أنا إنسانة ما فاتني القطار سمعتوا، أنا جاني القطار ثلاث مرات يمر قدامي ألف قطار، أأشر بس ووقف، لو أبي، ما حد يقلي تبي تتزوجني وحاطه عيني عليه، الله يوفقه ويستره وييسر أمره مع بنت الحلال اللي تستاهله، والله يوفق الجميع“.

وحرصت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على توثيق لقائها بالمشهور الكويتي يعقوب بوشهري، خلال تواجدهما في معرض العطور بالرياض.

ووثقت البراهيم، على غرار مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات معرض العطور، وأثناء ذلك، صودف وجود بوشهري، إذ رحبت به البراهيم بحرارة، مؤكدة أنها ”مفاجأة جميلة انتظرتها منذ زمن“.

واستمرت الفاشينيستا السعودية بتصوير بوشهري حتى وصل إلى ركن العطور الذي يروج له فيما يبدو، لتعاود لاحقا الترحيب به بحرارة.

واتهم متابعون البراهيم بتعمد تتبعها ليعقوب بوشهري خلال تواجدها في الفعالية، استفزازا لبنات الأنصاري أمل ومنال ومريم، اللواتي كن حاضرات في الفعالية.

وظهرت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتصوير بوشهري من مسافة، قبل أن تقترب منه، لتظهر وكأنها فوجئت بوجوده.

ويأتي لقاء بدور البراهيم بيعقوب بوشهري بعد حرب كلامية بين يعقوب بوشهري وزوج أمل الأنصاري فهد الزهراني، على خلفية انفصاله عن شقيقة أمل، فاطمة الأنصاري.

كما يأتي في ظل الأزمة المستمرة بين بدور البراهيم وأمل الأنصاري، إذ اعتادتا على تبادل الاتهامات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.