بعد أيام من خطبتهما.. مجدي صبحي يعلن انفصاله عن الإعلامية منى الألفي

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي فسخ خطبته من مواطنته الإعلامية منى الألفي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان خطبتهما.

وكتب مجدي صبحي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة مني الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب“.

وكان صبحي أعلن خطبته من مواطنته المذيعة في قناة الحدث المصرية منى الألفي، في 25 شباط/فبراير الماضي، ونشر آنذاك صورا من حفل الخطوبة عبر ”فيسبوك“ وعلق عليها: ”في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي“.

واعتزل صبحي الفن نهائيا وذلك خلال إعلان كتبه عبر ”فيسبوك“، قال فيه: ”أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا، قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب“.

وتراجع بعد أسبوع واحد عن قراره، مؤكدًا حينها أنه أبلغ نقابة المهن التمثيلية بقراره.

وكان الوكيل الأول لوزارة الثقافة المصرية رئيس قطاع الفنون الشعبية في الوزارة، عادل عبده، قد كشف عن تراجع مجدي صبحي عن قرار الاعتزال.

وكتب عادل عبده قائلًا: ”الحمد لله، عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى، وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير“.

وعن أسباب العودة، قال صبحي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه ”عدل عن القرار بفضل الله أولا، ثم إقناع عادل عبده له“، مبينا أنه ”يتمنى تقديم الفن لفترة أطول وبها أعمال محترمة، لكنه وجد أن المناخ لا يلائمه فاتخذ قراره بالاعتزال، ولكن عندما وجد الاعتزال سيحرمه من المشاركة في عمل مسرحي محترم مع مخرج محترم تراجع عن قراره، وهذا ليس عيبا“، وفق تعبيره.

ويتحضر الفنان صبحي لتقديم عرض مسرحي مع عادل عبده، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ ”زقاق المدق“.

وشارك مجدي صبحي في أعمال فنية كثيرة خلال مسيرته الفنية، أبرزها مسلسلات ”يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء“، وأفلام ”معركة النقيب نادية، بلطية العايمة، نساء خلف القضبان“، ومسرحيات ”ماما أمريكا، كارمن، لعبة الست“، وغيرها الكثير من الأعمال.