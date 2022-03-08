يكشف أسراراً جديدة.. مذكرات عمر الشريف في مسلسل درامي

أعلن السيناريست المصري هيثم دبور، اليوم الثلاثاء، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان المصري العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، بعد حصوله على توقيع من نجله طارق.

ونشر هيثم دبور عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ بيانا أشار فيه إلى وجود تفاصيل عديدة عن حياة الفنان الراحل واحترافه التمثيل، لم يسبق عرضها من قبل في الإعلام العربي.

وأعرب هيثم دبور عن سعادته بتولي مسؤولية ظهور كواليس حياة عمر الشريف للشاشة، مؤكدًا أن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، على حد وصفه.

من جانبه، أبدى طارق عمر الشريف، نجل الفنان الراحل من الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والذي وقع الاتفاق مع السيناريست هيثم دبور، حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية.

وأكد طارق الشريف أن العمل الذي يستعرض كواليس حياة والده سيكون عبر إنتاج درامي ”يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما“.

https://www.facebook.com/HaithamDabbourofficial/posts/491576305759243

وتوفي الفنان عمر الشريف في 10 يوليو من عام 2015 بعد صراع مع المرض، ومرض الزهايمر الذي أصابه في الفترة الأخيرة من حياته، وذلك بعد أن أثرى الحياة الفنية العربية والعالمية بالأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور العربي والعالمي.

وقبل انطلاقته للسينما العالمية، شارك عمر الشريف في عشرين فيلماً مصرياً في الفترة من 1954 حتى 1964، ومن أشهرها ”صراع في الوادي“ و“صراع في الميناء“ و“إشاعة حب“ و ”في بيتنا رجل“ و“سيدة القصر“.

بعد ذلك انطلق الفنان الراحل للعالمية وقدم العديد من الأدوار، وبدأت شهرته العالمية عندما أدى دور ”الشريف علي“ في الفيلم البريطاني ”لورانس العرب“ عام 1962، وحاز على هذا الدور ثناء النقاد، ورشح للفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد، ليكون بذلك أول ممثل عربي يرشح للأوسكار، كما فاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية.

ووصل عمر الشريف إلى القمة في السينما العالمية بلعب الدور الرئيسي في فيلم ”دكتور جيفاغو“ في عام 1965، وفاز عن دوره في الفيلم بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية، لكن هذه المرة كأفضل ممثل في دور رئيسي.

ولد عمر الشريف في الإسكندرية واسمه الحقيقي ميشال شلهوب، من أب لبناني وأم لبنانية-سورية، واعتنق الإسلام عام 1955 ليتزوج من الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة، التي أنجب منها ابنه الوحيد طارق، لكنه انفصل عنها عام 1974 ولم يتزوج بعدها.