فجر السعيد تشن هجوما لاذعا على نوال الكويتية

شنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد هجوماً لاذعاً على مواطنتها الفنانة نوال الكويتية؛ بسبب إطلالتها في حفلها الذي أحيته، مساء أمس الجمعة، ضمن مهرجان ”فبراير الكويت 2022“ الذي انطلق قبل يومين تحت عنوان ”العودة“.

وانتقدت الإعلامية السعيد، في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، الثوب الذي أطلت فيه الفنانة نوال الملقبة بـ ”قيثارة الخليج“؛ بسبب كشفه عن كتفيها، مبديةً بذات الوقت استياءها من صوتها.

وقالت السعيد في تغريدتها المرفقة بصورة للفنانة نوال من الحفل الغنائي: ”نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود“.

نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود 👎🏻 pic.twitter.com/pX2hgvVf3R — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 4, 2022

وأثار هجوم السعيد ضد نوال استياء كثير من النشطاء الذين اعتبروا أن حديثها في غير مكانه، وأثنوا على الفنانة نوال التي تحظى بجماهيرية واسعة في الخليج والعالم العربي، وأعادوا تداول صور ومقاطع فيديو من حفلات ولقاءات إعلامية سابقة للإشادة بالفنانة.

وأطلت الفنانة نوال في حفلها، الذي أقيم على مسرح ”أرينا“ في مجمع 360 الذي احتضن المهرجان الفني، بثوب أسود طويل مكشوف من منطقة الكتفين، وأدت في حفلها، وهو ثاني حفل في المهرجان، باقة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول ضد الفنانة نوال، حيث سبق أن هاجمت السعيد قبل أعوام قليلة الفنانة نوال عقب إشادة الأخيرة بالشاعر السعودي خالد المريخي الذي كان يحمل جنسية مزدوجة سعودية/كويتية، وتنازل عن الكويتية لصالح السعودية عام 2010.

وقالت السعيد آنذاك: ”المطربة المتجنسة حديثاً نوال ظاهر حبيب الزيد تعلن بجرأة عبر تويتر عن تشرفها بدعوة من رمى الجنسية الكويتية وقال عنها كلام استحي اعيده.. بس أكيد بنت ظاهر حبيب سمعته.. وإذا ما سمعته ما عندي شغل اعيده لها يمكن تعتذر عن تشرفها بمقابلته والعمل معه إذا كانت تقدر كلمة الكويت اللي تلصقها باسمها“.

المطربه المتجنسه حديثاً نوال ظاهر حبيب الزيد تعلن بجرأه عبر تويتر عن تشرفها بدعوة من رمى الجنسيه الكويتي وقال عنها كلام استحي اعيده بس اكيد بنت ظاهر حبيب سمعته..واذا ماسمعته ماعندي شغل اعيده لها يمكن تعتذر عن تشرفها بمقابلته والعمل معه اذا كانت تقدر كلمة الكويت اللي تلصقها باسمها pic.twitter.com/0VEzalT1n8 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 12, 2018

وردت الفنانة نوال لاحقاً على تعليق السعيد خلال لقاء لها في برنامج ”مجموعة إنسان“ عبر محطة MBC، وقالت ”إن هذا الموضوع حساس ممكن أن تتكلم فيه الحكومة وليس أي كان، وإن لها وجودها وكيانها وإنها مسنودة من بلدها وحكومتها والشيوخ والشعب الكويتي ولا يؤثر فيها كلام فجر السعيد“.

بنت ظاهر ماتشوفني أحد مهم اتكلم بهالكلام لازم الحكومه تتكلم هههههههههههههههههه عدل عدل كلامج المفروض المواطن الكويتي يسكت ومايتكلم عن بنت ظاهر بس الحكومه تتكلم….. وهم هههههههههههههههههههههههههههههه وإنتي بالذات تدرين ليشششش اضحك فديييتج 🌹 pic.twitter.com/ek97WUrd4u — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 20, 2018

وانطلق مهرجان فبراير الكويت، الذي تنظمه شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس، حيث افتتحه الفنانان السعوديان محمد عبده وأصيل أبو بكر سالم، وتستمر حفلات المهرجان حتى 18 مارس/ آذار الجاري.

ومن المقرر أن يشارك نخبة من أشهر فناني الخليج والعالم العربي في المهرجان، ومنهم عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان نبيل شعيل، والفنانة المصرية أنغام، والفنان ماجد المهندس، وأصالة نصري، والفنان عبد المجيد عبدالله.