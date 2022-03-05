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فجر السعيد تشن هجوما لاذعا على نوال الكويتية
تاريخ النشر: 05 مارس 2022 17:09 GMT
تاريخ التحديث: 05 مارس 2022 18:00 GMT

فجر السعيد تشن هجوما لاذعا على نوال الكويتية

شنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد هجوماً لاذعاً على مواطنتها الفنانة نوال الكويتية؛ بسبب إطلالتها في حفلها الذي أحيته، مساء أمس الجمعة، ضمن مهرجان

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المصدر: نسرين العبوش ـ إرم نيوز

شنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد هجوماً لاذعاً على مواطنتها الفنانة نوال الكويتية؛ بسبب إطلالتها في حفلها الذي أحيته، مساء أمس الجمعة، ضمن مهرجان ”فبراير الكويت 2022“ الذي انطلق قبل يومين تحت عنوان ”العودة“.

وانتقدت الإعلامية السعيد، في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، الثوب الذي أطلت فيه الفنانة نوال الملقبة بـ ”قيثارة الخليج“؛ بسبب كشفه عن كتفيها، مبديةً بذات الوقت استياءها من صوتها.

وقالت السعيد في تغريدتها المرفقة بصورة للفنانة نوال من الحفل الغنائي: ”نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود“.

 

وأثار هجوم السعيد ضد نوال استياء كثير من النشطاء الذين اعتبروا أن حديثها في غير مكانه، وأثنوا على الفنانة نوال التي تحظى بجماهيرية واسعة في الخليج والعالم العربي، وأعادوا تداول صور ومقاطع فيديو من حفلات ولقاءات إعلامية سابقة للإشادة بالفنانة.

وأطلت الفنانة نوال في حفلها، الذي أقيم على مسرح ”أرينا“ في مجمع 360 الذي احتضن المهرجان الفني، بثوب أسود طويل مكشوف من منطقة الكتفين، وأدت في حفلها، وهو ثاني حفل في المهرجان، باقة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول ضد الفنانة نوال، حيث سبق أن هاجمت السعيد قبل أعوام قليلة الفنانة نوال عقب إشادة الأخيرة بالشاعر السعودي خالد المريخي الذي كان يحمل جنسية مزدوجة سعودية/كويتية، وتنازل عن الكويتية لصالح السعودية عام 2010.

وقالت السعيد آنذاك: ”المطربة المتجنسة حديثاً نوال ظاهر حبيب الزيد تعلن بجرأة عبر تويتر عن تشرفها بدعوة من رمى الجنسية الكويتية وقال عنها كلام استحي اعيده.. بس أكيد بنت ظاهر حبيب سمعته.. وإذا ما سمعته ما عندي شغل اعيده لها يمكن تعتذر عن تشرفها بمقابلته والعمل معه إذا كانت تقدر كلمة الكويت اللي تلصقها باسمها“.

 

وردت الفنانة نوال لاحقاً على تعليق السعيد خلال لقاء لها في برنامج ”مجموعة إنسان“ عبر محطة MBC، وقالت ”إن هذا الموضوع حساس ممكن أن تتكلم فيه الحكومة وليس أي كان، وإن لها وجودها وكيانها وإنها مسنودة من بلدها وحكومتها والشيوخ والشعب الكويتي ولا يؤثر فيها كلام فجر السعيد“.

 

وانطلق مهرجان فبراير الكويت، الذي تنظمه شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس، حيث افتتحه الفنانان السعوديان محمد عبده وأصيل أبو بكر سالم، وتستمر حفلات المهرجان حتى 18 مارس/ آذار الجاري.

ومن المقرر أن يشارك نخبة من أشهر فناني الخليج والعالم العربي في المهرجان، ومنهم عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان نبيل شعيل، والفنانة المصرية أنغام، والفنان ماجد المهندس، وأصالة نصري، والفنان عبد المجيد عبدالله.

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