افتتحها محمد عبده وأصيل أبوبكر.. انطلاق حفلات "فبراير العودة" في الكويت

شهدت أولى حفلات مهرجان ”فبراير الكويت 2022“ الذي انطلق مساء الخميس، تحت عنوان ”العودة“، والتي أحياها الفنانان السعوديان محمد عبده وأصيل أبو بكر سالم، إقبالاً لافتاً من الجماهير الذين توجهوا قبل ساعات من بدء الحفل الغنائي إلى مسرح ”أرينا“ في مجمع 360، الذي احتضن المهرجان الفني.

وتجاوز عدد حضور أول حفل في المهرجان الذي تنظمه شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، 5000 شخص، حرصوا في الأيام الماضية على حجز تذاكر لحضور المهرجان، عقب عامين من توقف المهرجانات والفعاليات والأنشطة الذي فرضته جائحة كورونا.

وافتتح الفنان أصيل أبو بكر الحفل الغنائي الذي أدى فيه مجموعة من الأغاني الخاصة به، كما حرص على استذكار والده الفنان الراحل أبو بكر سالم وأعاد غناء بعض من أغانيه ومنها أغنيته الشهيرة ”سر حبي“.

وعقب انتهاء حفل الفنان أصيل، صعد الفنان محمد عبده إلى المسرح ليؤدي باقة من أجمل أغانيه في الحفل الذي حضره فنانون ومشاهير منهم الفنان نبيل شعيل.

وفي تصريحات صحفية قبيل انطلاق الحفل، عبَر الفنانان السعوديان عن سعادتهما بتواجدهما في الكويت بعد غياب طويل والمشاركة باحتفالات الأعياد الوطنية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول مقتطفات من الحفل الغنائي الذي تم بثه مباشرةً عبر قناة ”روتانا“ و“تلفزيون الكويت“، حيث أبدى كثيرون سعادتهم باستئناف الاحتفالات والفعاليات الفنية عقب التوقف الطويل الذي أثار استياءً واسعاً في البلد الخليجي والذي دفع البعض للتوجَه إلى دول مجاورة لحضور فعاليات وحفلات فنية.

وتستمر حفلات مهرجان فبراير الكويت حتى 18 الشهر الجاري، حيث ستحيي الفنانة نوال الكويتية الملقبة بـ ”قيثارة الخليج“ والفنان القطري فهد الكبيسي حفلاً مساء اليوم الجمعة.

كما من المقرر أن يشارك نخبة من أشهر فناني الخليج والعالم العربي في المهرجان وهم عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان نبيل شعيل والفنانة المصرية أنغام، والفنان ماجد المهندس وأصالة نصري.

وأعلنت ”روتانا“ أن تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري وماجد المهندس المقرر إقامته 17 الشهر الجاري، نفدت عقب يوم من طرح التذاكر للحجز.

وبدأت فعاليات واحتفالات الأعياد الوطنية في الكويت في شباط/ فبراير الماضي، تزامناً مع إعلان السلطات الكويتية تخفيف الشروط التي فرضتها جائحة كورونا منذ عام 2020.

وأعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية تمديد فترة برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية حتى الـ31 من مارس/آذار الجاري.

وتضمنت الاحتفالات بالأعياد الوطنية التي أقيمت تحت شعار ”جنة لنا كلنا“ عدة برامج وفعاليات وأنشطة منوعة شهدتها مختلف مناطق البلاد بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة.