مصر.. التحقيق مع الإعلامي شريف عامر والداعية مبروك عطية

أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية، اليوم الخميس، قرارا باستدعاء الإعلامي شريف عامر؛ بدعوى مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وبحسب بيان للنقابة، فإن عامر استمر ”في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري“.

وأوضحت النقابة أن الدكتور مبروك عطية استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – ضيف البرنامج الذي يقدمه عامر – نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأكدت النقابة على احترامها الكامل واعتزازها بأبناء الشعب المصري، مشددة على أنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.

وحذرت النقابة إدارة القناة التي تقدم البرنامج من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، داعية إدارة الشبكة الإعلامية السعودية إلى مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

وكان مبروك عطية، قد قال خلال ظهوره في برنامج ”يحدث في مصر“ والذي يعد ضيفا دائما عليه، إن ”ثلاثة أرباع الزيجات في مصر حرام“، مضيفا أن ”غير القادر على الباءة زواجه حرام خاصة وأن هناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام“.

يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد استدعت في وقت سابق القائمين على إعداد البرنامج للتحقيق معهم بشأن مضمون إحدى الفقرات التي تم خلالها استضافة شخص زعم على غير الحقيقة أنه محلل شرعي، وأنه تزوج 33 مرة، قبل أن تقوم جهات التحقيق بعد ذلك بحبس محمد الملاح، الذي ادعى أنه محلل شرعي؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

وادعى المتهم الذي ظهر في البرنامج مع الإعلامي شريف عامر زواجه بـ33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ للترويج لهذا الغرض، قبل أن يتضح كذبه، وادعاؤه ذلك بالتنسيق مع إدارة البرنامج من أجل الشهرة.