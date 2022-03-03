بعد منعها من دخول المملكة.. هيا الشعيبي: "الجمهور السعودي قوي وجبار"

وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة للسعوديين، بعد دعوة العديد من الفنانين الكويتيين للمشاركة في الفعاليات الفنية في المملكة، فيما كان صدر بحقها قرار قبل نحو عامين بمنع دخولها السعودية.

وقالت الفنانة الشعيبي إنها كانت ”سعيدة جدّا“، بمشاركة زملائها الفنانين من الكويت بالفعاليات الفنية في السعودية، وخاصة الفنانة نوال الكويتية.

وأشادت هيا عبر حسابها في ”سناب شات“ بالجمهور السعودي، واصفة إياه بالجمهور ”القوي والجميل“.

ووجهت الفنانة الكويتية شكرها لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لاستضافته الفنانين الكويتيين.

وعلقت في معرض حديثها ”الجمهور السعودي جمهور قوي، جمهور حلو، وأنا وايد مستانسة باللي صار، نخبة الفنانين اللي راحوا ممثلين مطربين، صج عليكم بالعافية، وهيئة الترفيه ما قصرت، معالي المستشار ما قصر، ألف شكر“.

وشددت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على أن ”الكويت والسعودية واحد“، واصفة الجمهور السعودي بـ“الجبار“: ”الجمهور السعودي جبار وكبير وحلو، فنانونا غنوا عندنا وغنوا هناك، كلنا واحد، وكلنا أهل، يكفي التقدير، يكفي الترحيب، يكفي الاستقبال“.

وأكدت كذلك هيا الشعيبي أنها فنانة خليجية تحب الخليج بأسره، مشددة ”خليجنا واحد“، ومبدية إعجابها بالتغيير الكبير في السعودية ”المصارين تتخانق مع بعض، وترجع، أنا فنانة خليجية أحب الخليج كله، عسى الله ما يفرقنا ويديمنا مع بعض، (..) كنت أتمنى عمي عبدالحسين واقف عالمسرح ويشوف التغيير للي صاير ويشوف المسارح، يارب كل الفنانين الخليجيين، الكويتيين، خليجنا واحد وحنا كلنا واحد“.

وسبق أن ظهرت الشعيبي في مقطع فيديو وهي منهارة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مبررة أنها تتمنى زيارة البوليفارد في السعودية، لكنها ”ممنوعة من الدخول“، لافتة إلى أنها تعرضت لـ ”الظلم“.

وكانت اتهامات طالت هيا الشعيبي من سعوديين في نهاية عام 2020، بدعوى إساءتها للمملكة العربية السعودية، بسبب صورة لأمير قطر تميم بن حمد نشرتها الشعبي عبر حسابها على إنستغرام حيث علقت كاتبة ”الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك“.

وأثار الهجوم الواسع على الشعيبي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إلى صدور قرار بمنعها من دخولها.