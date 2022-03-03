شذى حسون تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

احتفلت الفنانة العراقية شذى حسون، مساء الأربعاء، بعيد ميلادها الـ41، والذي يصادف الـ3 من آذار/ مارس، في أجواء صاخبة بإمارة دبي.

وشاركت الفنانة حسون عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من حفل عيد الميلاد، الذي حضره العشرات من المدعوين، وكان من أبرزهم الإعلامية لجين عمران.

ووثقت عبر خاصية ”ستوري“ في إنستغرام، تغيير إطلالتها بمناسبة عيد ميلادها، إذ صبغت شعرها باللون الأشقر الساطع، إلا أنها ظهرت لاحقًا في عيد ميلادها بلون شعرها المعتاد.

وأبدت حسون في أثناء قيام مصفف الشعر بصبغ شعرها صدمتها من اللون؛ ما دفعها ربما إلى إعادته إلى عهده السابق.

ولاحقًا، وثقت قالب الكيك، الذي اعتمدته ببضع طبقات مختلفة، بوجود عشرات من المدعوين في حفل أقامته في الهواء الطلق في مطعم ”لوسيا“ في دبي.

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، في الـ15 من فبراير/ شباط، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان ”حبي وغرامي“ من ألحان حاتم العراقي وتوزيع عمار العامي وإخراج ايهاب الرافد.

وكانت أغنية ”كلمة حلوة“، وهي التجربة الأولى لشذى حسون بالغناء باللهجة المصرية، وشاركتها مع الفنان المصري محمد حماقي، حققت نجاحًا حصد أكثر من 1,4 مليون مشاهدة عبر قناة ”يوتيوب“.

وفي حوار سابق لصحيفة ”بوابة الأهرام“، بررت حسون تأخرها بالغناء بالمصرية: ”النجاح فى مصر له مذاق خاص، وأنا كنت أبحث عن الفرصة المناسبة لتقديم هذا العمل، إلى أن اخترت أغنية (كلمة حلوة) ووجدتها تناسبني، بعد تقديم أغان باللهجة العراقية والمغربية والخليجية واللبنانية، ورأيت أنه حان الوقت، لتأخذ الأغاني المصرية حقها، والجمهور المصري العريق دعمني من بداية مشواري الفنى، وأشعر بسعادة بالغة في أثناء زياراتي لمصر، وكان آخرها وجودي في مهرجان الجونة السينمائي“.

يذكر أن شركة ”شبكة ميوزيك“، قامت بتوزيع وترويج الأغنية المصرية، فيما كانت شذى حسون أطلقت أغنيتها ”عاجل“ قبل ذلك، على طريقة الفيديو كليب أيضًا.

وأغنية ”عاجل“، التي غنتها الفنانة العراقية باللهجة الخليجية، من كلمات سامر عطاالله وألحان كرار شريف.