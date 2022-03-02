وفاة المخرج التونسي نجيب بلهادي

توفي اليوم الأربعاء المخرج التلفزيوني التونسي نجيب بلهادي عن عمر ناهز السبعين عاما بعد مسيرة امتدت لسنوات من العمل في التلفزيون الرسمي التونسي.

وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي يوم الأربعاء على موقعه الرسمي أن الساحة الفنية فقدت المخرج نجيب بلهادي، وهو زوج الناشطة بإذاعة تونس الدولية دنيا الشاوش.

وتدرج المخرج الراحل، في جميع الأصناف الفنية وتدرب على الإنتاج التلفزيوني في مختلف التخصصات حتى ارتقى إلى رتبة المخرج التلفزيوني، وأنجز شريطا تلفزيونيا بعنوان ”يلّي عيونك في السماء“ سنة 2012 بعد أن بقي لفترة طويلة يترقب فرصة إثبات قدراته في الإخراج بعد تجربة ثرية في مجال إدارة الإنتاج والمساعدة في الإخراج رافق فيها أسماء لامعة من المخرجين في التلفزيون التونسي“ وفق بيان التلفزيون التونسي.

وأخرج نجيب بلهادي منوعات موسيقية طربية شدت انتباه المشاهدين في تونس، حيث اقتنت عدة قنوات تلفزيونية عربية حقوق بث هذه المنوعات التي شاركت فيها نخبة من المطربين التونسيين، ومكنت الجمهور من اكتشاف مخزون الموسيقى التونسية العتيقة ومنها المالوف التونسي.

ونجح المخرج الراحل في التسويق للموسيقى التونسية من خلال هذه المنوعات التي أضفى عليها طابعا ينسجم مع طبيعة الأغاني الطربية والمعزوفات التي تضمنتها، وأظهر نجيب بلهادي في تلك المنوعات حسا فنيا مرهفا، بحسب النقاد، وهو الموسيقي العازف على آلة ”الكونتروباس“ وقد عزف في عدة فرق منها فرقة المعهد الرشيدي إلى جانب عمله الدائم في التلفزيون التونسي.

ويُعتبر الفيلم التلفزيوني ”يلي عيونك في السماء“ أشهر أعمال المخرج الراحل، وقد تولى نجيب بلهادي أيضا كتابة القصة والسيناريو لهذا العمل الذي يمتد العمل على ساعتين و 10 دقائق.

وتتمحور أحداث الفيلم حول شخصية ”سعيد“ وهو كهل في الأربعين من عمره يعمل مصورا فوتوغرافيا وله دكان في المدينة العتيقة لصنع الأطر وتجهيز الصور والمعلقات الحائطية، وفي يوم من الأيام يحضر حفل عرض أزياء ويلتقط صورا لعارضة أزياء تدعى ”هاجر“ فيقع في حبها وتدخله عالمها المليء بالمظاهر وتسلبه ماله فيرجع من جديد إلى واقعه في المدينة العتيقة.

ويطرح الفيلم بذلك فكرة الطموح الزائد عن الحد والذي قد يوقع صاحبه في مأزق، كما يعالج أزمة الهوية من خلال إبراز عواقب تقليد الآخر والابتعاد عن التقاليد.