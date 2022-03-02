اختراق حساب بدور البراهيم على "سناب شات"

كشفت خبيرة التجميل السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بدور البراهيم، اليوم الأربعاء، تعرض حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ للاختراق من قبل ”هكرز“.

وحذرت بدور البراهيم، متابعيها على ”سناب شات“، من التقدم ببلاغات على الحساب حتى لا يتعرض للإغلاق نهائيا، مشيرة إلى أنها تصرفت وتحاول استرجاع حسابها مرة أخرى.

وطالبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الزملاء في ”السوشيال ميديا“، بمساعدتها في التنبيه على المتابعين بعدم التقدم ببلاغات على الحساب المخترق، معربة عن استيائها من هذه الخطوة التي اعتبرتها ظالمة، إذ كتبت ”حسبي الله ونعم الوكيل.. الله أكبر على كل ظالم“.

وقبل يومين، أثارت النجمة بدور االبراهيم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع مشهور التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، طليق مواطنتها المشهورة، فاطمة الأنصاري، في معرض العطور بالعاصمة السعودية الرياض.

وحرصت بدور البراهيم على توثيق لقائها بالمشهور الكويتي بوشهري من خلال مقطع فيديو نشرته عبره حسابها، حيث ظهرت وهي ترحب به بحرارة، مؤكدة أنها ”مفاجأة جميلة كانت تنتظرها منذ زمن“.

واستمرت ”الفاشينيستا“ السعودية بتصوير الكويتي، بوشهري، حتى وصل إلى ركن العطور الذي يروج له فيما يبدو، لتعاود لاحقا الترحيب به بحرارة، وظهرت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتصويره من مسافة، قبل أن تقترب منه، لتظهر وكأنها فوجئت بوجوده.

الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه ”يستفز مواطنتها، فاطمة الأنصاري، وشقيقاتها“، خاصة وأن اللقاء جاء بعد حرب كلامية بين، الكويتي يعقوب بوشهري، وزوج أمل الأنصاري، فهد الزهراني، على خلفية انفصاله عن شقيقة أمل، فاطمة الأنصاري“.

وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، من مواليد الـ23 من كانون الثاني/ديسمبر 1984، ولدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لكنها من أصول عراقية، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أوكسفورد البريطانية، تخصص قسم التجميل.

وتمتهن بدور البراهيم، كل ما يتعلق بالتجميل و“الميك آب“، وتمتلك عدة مراكز تجميل في السعودية، وحققت شهرة واسعة في المملكة، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها اعتادت على إثارة الجدل عبر حسابها في ”سناب شات“ من الحين للآخر؛ ما يعرضها لانتقادات من قبل متابعين.