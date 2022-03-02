انتحار ممثلة إيرانية في ظروف غامضة

أعلنت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، اليوم الأربعاء، انتحار الممثلة السينمائية والمسرحية الإيرانية، زهراء فكور صبور.

وقالت وكالة ”جوان“ إن ”الممثلة السينمائية البارزة، زهراء فكور صبور، توفيت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انتحارا عن عمر ناهز 43 عاما“، مشيرة إلى أنه ”وفق المعلومات المتوفرة فإن المملثة زهراء، تناولت (حبوبا) أدت لوفاتها على الفور“.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مقربة أن ”الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ الممثلة بعد نقلها إلى المستشفى بطهران في وقت متأخر من الليلة الماضية“.

وكان أول عمل تمثيلي للفنانة الإيرانية، زهراء فكور صبور، في عام 1998 عندما أدت دورا في المسلسل التلفزيوني ”روزجار جوفاني وشهرته“.

كما لعبت أدوارًا في العديد من المسلسلات الإيرانية، وازدهرت صبور فنيا في أواخر التسعينيات حيث شاركت في مسلسل ”المباحث“، وهو المسلسل الذي كان سببا في تحقيقها الشهرة بشكل واسع في إيران، كما كان السبب في عودتها إلى الدراما التلفزيونية.

ويتمحور هذا المسلسل حول ”الحب والزواج“ وهو من إخراج حسين سهيلي زاده وأنتج عام 2009، وشارك في بطولته إضافة إلى الراحلة، زهراء فكور صبور، كل من شاهرخ استخري، وعبد الرضا أكبري، وفريبا كوثري، وبرويز فلاحي بور، وسياوش خيرابي، وسحر قريشي وحديث مير أميني.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف نائب وزير الداخلية الإيراني رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية، تقي رستم وندي، إحصاءات عن زيادة الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك الانتحار وتعاطي المخدرات.

وقال إن ”معدل محاولات الانتحار في إيران آخذ في الازدياد“، مضيفًا أن ”حوالي 100 ألف شخص يقدمون على الانتحار سنويًا، بالطبع ما ينتج عنه حوالي 5000 إلى 5500 حالة وفاة“.

وأضاف أن ”انتشار إدمان الكحول يتراوح بين 9 و 10% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 إلى 64 عامًا، مع أكثر من 5 ملايين شخص يتناولون الكحول سنويًا“.

ومنذ العام الماضي، تم نشر تقارير عدة، تظهر زيادة في اعداد الإيرانيين الذين يقدمون على الانتحار، خاصة في الفئات الاجتماعية التي تتعرض لضغوط اقتصادية وسوء في الأوضاع المعيشية جراء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني وانهيار العملة والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.