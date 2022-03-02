نجم هوليوود شون بن ينضم لأوكرانيين فارين إلى بولندا سيرا على الأقدام

بعد أيام من زيارة العاصمة الأوكرانية كييف لتصوير مشاهد لفيلمه الوثائقي عن الهجوم الروسي، وجد الممثل والمخرج الهوليوودي شون بن نفسه بين آلاف اللاجئين الفارين إلى بولندا، لينضم إلى النازحين سيرا على الأقدام.

ونشر بن (61 عاما) صورة عبر حسابه على تويتر يوم الاثنين يظهر فيها النجم السينمائي وهو يحمل حقيبة ظهر ويجر أخرى على عجلات وهو يمشي على طريق وبجانبه صف من السيارات يمتد إلى مسافة بعيدة.

وقال بن في التغريدة مع الصورة ”مشيت أنا واثنان من زملائي لأميال إلى الحدود البولندية بعد أن تركنا سيارتنا على جانب الطريق… تقريبا جميع السيارات الموجودة في هذه الصورة تحمل نساء وأطفالا فقط، ومعظمها لا يبدو عليه أنه يحمل أي أمتعة، والسيارة هي الشيء الوحيد الذي يمتلكونه له قيمة“.

ولم توضح التغريدة سبب إجبار الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ورفاقه على التخلي عن سيارتهم.

وقالت المتحدثة في لوس أنجليس مارا بوكسباوم لرويترز عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء إن بن ”نجح في الخروج من أوكرانيا بأمان“. ورفضت الرد على أسئلة أخرى حول مكان وجوده أو ظروف مغادرته لأوكرانيا.

كان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في بيان إن بن كان في كييف يوم الخميس الماضي لحضور مؤتمر صحفي في مكتب زيلينسكي في اليوم الأول من الهجوم الروسي، وسجل لقطات لفيلم وثائقي يؤرخ للأزمة.