للمرة الثانية خلال 4 أشهر‎‎.. طلاق الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي

أعلن الفنان المصري محمود المهدي، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، للمرة الثانية خلال 4 أشهر.

وكتب محمود المهدي عبر خاصية الاستوري في حسابه الشخصي بموقع الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ”إنستغرام“: ”تم الانفصال والحمدلله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني“.

وألمح المهدي إلى أن انفصاله له علاقة بأزمته الأخيرة مع الفنانة إلهام شاهين، ونقيب الممثلين أشرف زكي، على خلفية أزمة ”المشاهد الجريئة في السينما“.

وعاد وكتب عبر خاصية الاستوري :“ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا، الحمدلله“.

من جانبها، لم تعلق منة عرفة على خبر الانفصال عن زوجها الذي عقد عليها ولم يتم زفافهما حتى الآن، وخرجت عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ واكتفت بتعليق أنها راضية بما يقسمه النصيب لها، دون الإشارة لخبر الانفصال.

وكتبت منة عرفة قائلة: ”إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن فالخير فيما قدره الله“.

يشار إلى أن انفصال منة عرفة ومحمود المهدي هو الثاني خلال 4 أشهر، فالأول كان 9 من نوفمبر 2021 الماضي، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكنه لم يستمر أكثر من 48 ساعة وعاد الثنائي لبعضهما من جديد.

وحينها علقت منة عرفة وقالت: ”من أصعب اللحظات التي تمر على المرأة هي لحظة الانفصال وخراب البيت، فالطلاق يهتز له عرش الرحمن“.

وأعربت عن استيائها من موقف البعض عقب طلاقها، معتبرة أنهم انتظروا الانفصال ”ليشمتوا فيها وفي خراب بيتها“، بحسب قولها.

ليعلن محمود المهدي بعدها، وتحديدا في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعد إقامة حفل زفافهما خلال نفس الشهر، معلناً أن الحفل سيقتصر على حضور أهل العروسين فقط، لكنه لم يتم حتى الآن دون إعلان أسباب.

يذكر أنه خلال الأيام السابقة لفت محمود المهدي الأنظار إليه بعد هجومه على الفنانة إلهام شاهين؛ بسبب تصريحات الأخيرة، وانتقادها الرافضين لتمثيل المشاهد الجريئة في السينما، ومن بينهم زوجته منة عرفة.

ودخل نقيب الممثلين أشرف زكي على خط الأزمة، ليهاجم محمود المهدي ويصفه بـ“النكرة“ الذي يريد الترند، ليرد الأخير في استوري ”إنستغرام“، قائلاً: ”أنا نكرة بس راجل الحمد لله وعندي وش واحد“، ويعلن مقاضاة أشرف زكي.