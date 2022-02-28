شهاب ملح يلتقي والدته بعد غياب عامين.. هل عاد إلى الكويت؟

التقى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شهاب مرتضى الشهير بـ“ملح إنستغرام“، بوالدته، وذلك بعد عامين عقب ترحيله من دولة الكويت.

ووثق شهاب ملح لحظات لقائه بوالدته، في مقطع فيديو قصير نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن اللقاء جاء بعد عامين كاملين لم ير فيهما والدته، إذ كتب:“بعد سنتين غياب امي شفتها“.

وظهر مشهور مواقع التواصل في الفيديو الذي جمع مشهدين تم دمجهما، بصحبة والدته، الأول وهما معا داخل أحد المطارات الذي لم يوضح في الفيديو في أي دولة تم التصوير، أما الثاني فكان داخل منزل لم يكشف أيضا مكانه في الكويت إن عاد بالفعل، أم سافرت له والدته.

يشار إلى أن قبل عامين وتحديداً في شهر يوليو من عام 2020، أبعدت السلطات الكويتية شهاب ملح عن البلاد، وذلك بعد اتهامه بالتشبه بالنساء عقب نشر عدة مقاطع اعتبرتها الداخلية الكويتية ”مخالفة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وحينها، علق شهاب ملح وقال إنه لم تُسجل ضده يوماً قضية مشينة في الكويت، معتبراً أن السبب في إبعاده كانت شكوى من إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً احترامه للقانون وقرار المحكمة.

وبعد عام على إبعاده، وتحديداً في 22 يوليو من عام 2021 الماضي، أعلن شهاب ملح إنستغرام في مقطع فيديو على حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، أنه سيعود إلى دولة الكويت، قائلاً: ”الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلا وأعدل إقامتي هناك“.

وحينها رد على استفسارات متابعيه، عمّا إن كانت الدولة الخليجية المقصودة هي الكويت، وقال: ”طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ“.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، كما يحمل جنسيتها، ويدعى شهاب مرتضى غفوري، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/آب 2000، وولد في دولة الكويت وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.