بلقاء يعقوب بوشهري.. هل تعمدت بدور البراهيم استفزاز بنات الأنصاري؟

حرصت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم على توثيق لقائها بالمشهور الكويتي يعقوب بوشهري، طليق مواطنتها المشهورة فاطمة الأنصاري، خلال تواجدهما في معرض العطور بالرياض.

ووثقت البراهيم، على غرار مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات معرض العطور، وأثناء ذلك، صودف وجود بوشهري، إذ رحبت به البراهيم بحرارة، مؤكدة أنها ”مفاجأة جميلة انتظرتها منذ زمن“.

واستمرت الفاشينيستا السعودية بتصوير بوشهري حتى وصل إلى ركن العطور الذي يروج له فيما يبدو، لتعاود لاحقا الترحيب به بحرارة.

واتهم متابعون البراهيم بتعمد تتبعها ليعقوب بوشهري خلال تواجدها في الفعالية، استفزازا لبنات الأنصاري أمل ومنال ومريم، اللواتي كن حاضرات في الفعالية.

وظهرت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتصوير بوشهري من مسافة، قبل أن تقترب منه، لتظهر وكأنها فوجئت بوجوده.

ويأتي لقاء بدور البراهيم بيعقوب بوشهري بعد حرب كلامية بين يعقوب بوشهري وزوج أمل الأنصاري فهد الزهراني، على خلفية انفصاله عن شقيقة أمل، فاطمة الأنصاري.

كما يأتي في ظل الأزمة المستمرة بين بدور البراهيم وأمل الأنصاري، إذ اعتادت المشهورتان السعوديتان تبادل الإساءات والاتهامات عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت بدور البراهيم من أمل الأنصاري عقب أن قامت الأخيرة بتقديم سيارة فارهة كهدية لشقيقتها فاطمة، بهدف التسرية عنها بعد طلاقها من بوشهري.

وقالت البراهيم تعليقا على انفصال فاطمة عن يعقوب، دون أن تذكر صراحة أسماء بنات الأنصاري، إنها شخصية صريحة فيما يتعلق بتفاصيل حياتها، وإنها حين انفصلت أعلنت ذلك بشكل رسمي وواضح، ولم تماطل كما يفعل البعض، بحثا عن الشهرة.

وألمحت البراهيم آنذاك إلى أن أمل قامت باستئجار سيارة للاستعراض أمام متابعيها، والادعاء أنها قامت بشرائها من مالها الخاص.

ولم تسكت أمل الأنصاري عن اتهام البراهيم، إذ هاجمتها بالقول إن هناك أشخاصا بلا مشاعر وبلا كرامة.

وكانت بدور البراهيم علقت ملمحة كذلك عقب إعلان فاطمة الأنصاري خطوبتها من يعقوب بوشهري أن ”هناك أشخاصا يدخلون حسابها ليسألوها عن رأيها بخطوبة الأنصاري وبوشهري، رغم أنه أمر لا يعنيها مطلقا“، متهمة كذلك بنات الأنصاري باستخدام حسابات مزيفة وتوجيه هذا السؤال لها.

كما وصفت البراهيم آنذاك، بنات الأنصاري، دون أن تذكر أسماءهن صراحة بأنهن ”أقزام شهرة“، وأنهن وصلن إلى شهرتهن بالحديث عن الآخرين.