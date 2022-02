"الفنانين السوريين" تهاجم فنانَين لبنانيَين لانسحابهما من حفل دار الأوبرا بدمشق

هاجمت تماضر الغانم نائبة رئيس نقابة الفنانين السوريين، الفنانين اللبنانيين هبة طوجي والمايسترو أسامة الرحباني؛ وذلك على خلفية انسحابهما المفاجئ من حفل ”دار الأوبرا“ في العاصمة دمشق.

وعلقت الغانم في منشور لها على انسحاب كل من طوجي والرحباني بالقول: ”بالوفا كنا وكانوا، وبالمواقف البسيطة بانوا، يلا بالناقص منكم“.



وأعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي انسحابها والفريق الفني معها من حفل ”دار الأوبرا“ في دمشق، في قرار لم توضح أسبابه.

وشددت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”انستغرام“، على أنها ”تحرص على سمعة لبنان كلبنانية، كما تكن لجمهورها العربي الاحترام والتقدير لكونها فنانة عربية ثانيا“.

وأكدت أن ”جمهورها في سوريا قدم لها الاحترام والتقدير والحماس منذ إعلان حفلتها في سوريا، كما كانت بدورها متحمسة له“.

وقالت إن ”حفلها في عام 2020 في سوريا، تم تأجيله إلى أن تم إعلان موعد جديد لحفلين في 9 و 10 آذار/ مارس من العام الجاري“، لافتة إلى أنها فوجئت بـ“إقحامها في الإعلام بمهاترات سياسية لا علاقة لها بها“، دون مزيد من التفاصيل.

وبررت تراجعها عن إقامة حفليها في سوريا، بسبب مرور العالم بما وصفته بـ“تشنجات إقليمية“ والصراعات السياسية، مشيرة إلى أن ”ثمن تذاكر حفلها ستعود قيمتها للذين حجزوا مقاعد لحضور حفلها في دار الأوبرا“.

واكتفت الفنانة اللبنانية بتعليقها دون إبداء أسباب واضحة للانسحاب المفاجئ، كما لم تكشف عن موعد جديد لحفلها في سوريا.

فيما اكتفى أسامة الرحباني، وهو المدير الفني لفرقة هبة طوجي، بالصمت دون أن يبدي أي تعليق على قرار الانسحاب.

وكانت الفنانة اللبنانية هبة طوجي قد أعلنت بالفعل عن حفلين لها في دمشق، في يومي 9 و10 مارس/ آذار، مبدية حماستها لإحيائهما.

ومنذ أسبوعين وعلى مدار أيام، استمرت طوجي بالترويج لحفليها في سوريا عبر حساباتها في مواقع التواصل، قبل أن تعلن بشكل مفاجئ عن انسحابها منهما.

Live in #Syria for the 1st time in 15 years!

Can’t wait to finally see you all !

Date: 9 & 10 March 2022

Location: Opera Damascus

Musical director: @oussamarahbani

Accompanied by Orpheus Orchestra

Conducted by Andre Maalouli#hibatawaji #هبه_طوجي#syria #سوريا #دمشق pic.twitter.com/jiMpiAXswu

— Hiba Tawaji (@hibatawaji) February 15, 2022