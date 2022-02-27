بمشاركة طليقها عمر خيرت.. تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي

شيع العشرات بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الفنانة المصرية الراحلة جالا فهمي، بمنطقة المهندسين، في محافظة الجيزة المصرية.

جاء ذلك بحضور وزيرة الثقافة في مصر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وطليق الراحلة الموسيقار عمر خيرت، وأشرف زكي نقيب الممثلين، وعدد من الفنانين، أبرزهم ميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، ومي نور الشريف، ومدحت صالح، وآخرون.

وعقب انتهاء مراسم صلاة الجنازة اتجه المشيعون بالجثمان إلى مقابر الإمام الشافعي، بالسيدة عائشة، في العاصمة القاهرة.

وكان الموت غيب الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وذلك مساء أمس السبت، حيث توفيت داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وبدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة، لكنها لم تستمر في العمل بشكل متواصل، وغابت سنوات عديدة عن الساحتين الفنية والإعلامية، وكان آخر ظهور لها في مناسبة اجتماعية عام 2016، في جنازة لاعب الكرة المصري طارق سليم.

نشأت الفنانة الراحلة وسط عائلة فنية، فوالدها هو المخرج المصري الراحل أشرف فهمي، وعاشت خلال النصف الأول من حياتها في مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي، وبعدها عاشت جزءا كبيرا من حياتها مع الأسرة في العاصمة الإسبانية مدريد.

تزوجت جالا فهمي 4 مرات، الأولى من الموسيقار المصري عمر خيرت، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر الذي سمي على اسم والده، ثم تزوجت رجلا من خارج الوسط الفني يدعى كريم زغيب، وكان الزوج الثالث هو المخرج المصري شريف شعبان، والأخير هو المنتج المصري عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم ”جالا جالا“.

قدمت الفنانة الراحلة أكثر من 20 عملا فنيا ما بين الدراما السينمائية والتلفزيونية، إضافة إلى المسرح، من بينها فيلم ”يوم حلو ويوم مر“، الذي أشركها فيه والدها مخرج العمل عام 1988، مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

ولمعت جالا فهمي في فترة التسعينيات، حيث قدمت العديد من الأفلام بداية من فيلم ”إعدام قاضي“ عام 1990، مع عزت العلايلي ويحيى الفخراني، ثم أفلام ”كيد العوالم“ عام 1991، و“قبضة الهلالي“ في العام نفسه، و“بنات في ورطة“ عام 1992، و“الحب في طابا“ عام 1993.

كما شاركت في أفلام ”الجينز“ عام 1994، و“طأطأ وريكا وكاظم بيه“ عام 1995، و“علاقات مشبوهة“ عام 1996، و“سمكة و4 قروش“ عام 1997، و“بيتزا بيتزا“ عام 1998، و“كلام الليل“ عام 1999.

وفي الدراما التلفزيونية قدمت جالا فهمي خلال مسيرتها الفنية 4 مسلسلات، وهي: ”ليالي الحلمية“، ”الوسية“، ”أحلام العمر“، وجميعها في عام 1990، ثم شاركت في مسلسل ”زمن الحلم الضائع“ عام 1993.

وفي المسرح قدمت الفنانة الراحلة 3 مسرحيات، وهي: ”نقول إيه؟“ التي تم عرضها عام 1991، ”ولعها شعللها“ عام 1993، ومسرحية ”كرنب زبادي“ عام 1997.

أما في الإعلام، فقدمت جالا فهمي عددا من البرامج التلفزيونية أهمها برنامج ”الحل هو الحبل“، وبرنامج ”حكايات“.

وفي عام 2008، قدمت الفنانة الراحلة استقالتها من نقابة المهن التمثيلية واعتزلت الفن بعدما شعرت بـ“تهميش أعمالها“، وتفضيل عرض مسلسل ”الملك فاروق“ على مسلسلها ”كاميليا“ الذي لم يعرض.

عادت فهمي مرة أخرى من خلال انضمامها لفريق عمل فيلم ”عذاب الرجال“ عام 2011، لكنه لم يرَ النور لسبب غير معلوم، لتختفي من جديد واقتصر ظهورها في مناسبات اجتماعية، بينها حفل زفاف نجلها عمر، ثم جنازة طارق سليم لاعب الأهلي والمنتخب السابق عام 2016، ليظهر بعدها اسمها بقوة على الساحة، ولكنه بخبر وفاتها أمس السبت.