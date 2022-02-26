الكشف عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي

كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، سبب وفاة الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت مساء السبت عن عمر ناهز 59 عاما.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحياة اليوم“ الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ويذاع عبر قناة الحياة المصرية، إن خبر وفاة الفنانة جالا فهمي أصاب الجميع بالصدمة، حيث كان مفاجئا للجميع، حيث كانت بصحة جيدة في الفترة الأخيرة، ولم تعاني من أي شيء.

وكشف نقيب الممثلين المصريين عن سبب الوفاة قائلا: ”أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة، وماتت متأثرة بها“، مشيرا إلى أن شقيقها مصطفى أخبرهم بالوفاة، وأن الجنازة ستكون في الأغلب عقب صلاة ظهر الأحد، حيث تنتظر أسرتها وصول نجلها المتواجد خارج مصر حتى يلقي على والدته نظرة الوداع قبل دفن جثمانها.

وأعلن شقيق الفنانة الراحلة، مصطفى فهمي عن وفاة شقيقته في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، مساء السبت، حيث كتب: ”انتقلت إلى رحمة الله اختي جالا فهمي“.

والفنانة المصرية الراحلة من مواليد السادس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1962، وهي ابنة المخرج أشرف فهمي.

وحصلت جالا فهمي على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، ثم عملت بالإذاعة والتليفزيون.

وبدأت الراحلة حياتها الفنية منذ الصغر، حيث دخلت وهي في سن الثانية عشرة مجال الفن، ثم عملت مذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان ”حكايات راوية وفكري“، لتتفرغ بعد ذلك للسينما.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي، وبعدها عاشت مع أسرتها في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإضافة إلى إتقانها اللغة الإسبانية، كانت الراحلة تتقن أيضا اللغتين الإنجليزية، والفرنسية.

ومن أعمالها الفنية المتنوعة “ أول مرة تحب يا قلبي“، و“جالا جالا“، حيث يعد من أشهر أعمالها كونه ارتبط باسمها، و“كلام الليل“، و“ سمكة وأربع قروش“ و“علاقات مشبوهة“، و“طأطأ وريكا وكاظم بيه“، و“بيتزا بيتزا“، و“ بنات في ورطة“.

ومن أعمالها أيضا ”الحب في طابا“، و“ قبضة الهلالي“، و“ الجينز“، و“ إعدام قاضٍ“، و“ كيد العوالم“، و“ ليالي الحلمية-الجزء الثالث“، و“الوسية“.

وشاركت جالا فهمي كبار النجوم في أعمالها خلال سنوات طويلة، في مختلف الأعمال من أفلام ومسلسلات.