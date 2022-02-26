وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عاما

توفيت الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما.

وكتب شقيقها مصطفى فهمي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، مساء اليوم السبت ”انتقلت إلى رحمه الله اختي جالا فهمي“، ليتلقى عزاء الأصدقاء عبر الصفحة.

والفنانة المصرية الراحلة من مواليد السادس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1962، وهي ابنة المخرج أشرف فهمي.

وحصلت جالا فهمي على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، ثم عملت بالإذاعة والتليفزيون.

وبدأت الراحلة حياتها الفنية منذ الصغر، حيث دخلت وهي في سن الثانية عشرة إلى مجال الفن، ثم عملت مذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان ”حكايات راوية وفكري“، لتتفرغ بعد ذلك للسينما.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي، وبعدها عاشت مع أسرتها في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإضافة إلى إتقانها اللغة الإسبانية، كانت الراحلة تتقن أيضا اللغتين الإنجليزية، والفرنسية.

ومن أعمالها الفنية المتنوعة “ أول مرة تحب يا قلبي“، و“جالا جالا“، حيث يعد من أشهر أعمالها كونه ارتبط باسمها، و“كلام الليل“، و“ سمكة وأربع قروش“ و“علاقات مشبوهة“، و“طأطأ وريكا وكاظم بيه“، و“بيتزا بيتزا“، و“ بنات في ورطة“.

ومن أعمالها أيضا ”الحب في طابا“، و“ قبضة الهلالي“، و“ الجينز“، و“ إعدام قاضٍ“، و“ كيد العوالم“، و“ ليالي الحلمية-الجزء الثالث“، و“الوسية“.

وشاركت جالا فهمي كبار النجوم في أعمالها خلال سنوات طويلة، في مختلف الأعمال من أفلام ومسلسلات.