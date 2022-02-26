العثور على جثة الفنان اللبناني جان حداد داخل شقته في مصر

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم السبت، على جثة العازف اللبناني جان بيير حداد، داخل دورة مياه شقته في منطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعد بلاغ من عدد من زملائه.

وكشفت مديرية أمن الجيزة أنها تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة صديقه وهو ”فنان لبناني“ متوفى داخل حمام شقته، أثناء ذهابه بصحبة زملائه إليه للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد حفل فني، وعدم الرد على الهاتف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان البلاغ.

ووفق أجهزة أمن الجيزة، فقد تبين لها بأن المتوفى هو فنان لبناني، وأحد عازفي فرقة ”كايرو جاز“، وهو العازف جان بيير حداد، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، كما أنه يعمل أيضا مديرا في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن في الجيزة أن سبب الوفاة هو ”الاختناق بالغاز ولا شبهة جنائية في الواقعة، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في بلده لبنان“.

وعقب تشريح الجثمان صرح الطب الشرعي في مصر بدفن المتوفى، حيث حضرت شقيقته وابن عمه من بلديهما إلى جهات التحقيق في القاهرة، رفقة وفد من السفارة اللبنانية بالقاهرة لاستلام الجثمان لدفنه في لبنان.

ويعد العازف اللبناني الراحل أحد مؤسسي أول فرقة ميتال لبنانية تحصل على صفقة قياسية دولية، حيث وقعوا مع شركة ”Stygian Crypt Productions“ بعد إطلاقهم لأول مرة منفردة God’s Wrath في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، استمروا في تأمين الصفقات الأولى في بلادهم، حيث عُرفوا باسم سفراء لبنان من الموت.

وتقوم فرقة ميتال لبنانية بإطلاق أغانٍ على المستوى الدولي، وتقوم بجولة خارج لبنان، وتصدر مقاطع فيديو موسيقية منتجة باحتراف، واكتسبت جمهوراً موالياً من المتابعين في جميع أنحاء العالم.