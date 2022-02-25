مجدي صبحي يعلن خطبته على الإعلامية منى الألفي

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي عن خطبته الجمعة على مواطنته المذيعة بقناة الحدث المصرية منى الألفي.

ونشر الفنان مجدي صبحي صورا من حفل الخطبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ وعلق عليها: “ في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي“.

وتلقى مجدي صبحي وخطيبته التهاني من عدد من الفنانين والمتابعين متمنيين له السعادة.

وكان الفنان مجدي صبحي قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا وذلك خلال منشور كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: ”أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا، قدمت فيه أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)“.

ليتراجع بعد أسبوع واحد عن قراره الذي جاء بعد مسيرة امتدت 40 عامًا، مؤكدًا حينها أنه أبلغ نقابة المهن التمثيلية بقراره.

وكشف عن تراجع مجدي صبحي عن قراره وكيل أول وزارة الثقافة المصرية ورئيس قطاع الفنون الشعبية بالوزارة عادل عبده، وذلك عبر صورة جمعتهما ونشرها عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، كشف فيها عن إقناعه بتراجع الفنان المصري عن قراره.

وكتب عادل عبده، قائلا: ”الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير“.

وعن أسباب العودة، قال الفنان مجدي صبحي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه عدل عن القرار بفضل الله أولا ثم إقناع عادل عبده له، مبينا أنه يتمنى تقديم الفن لفترة أطول وبها أعمال محترمة، لكنه وجد أن المناخ لا يلائمه فاتخذ قراره بالاعتزال، ولكن عندما وجد الاعتزال سيحرمه من المشاركة في عمل مسرحي محترم مع مخرج محترم تراجع عن قراره وهذا ليس عيبا.

وتابع الشقيق الأصغر للفنان المصري محمد صبحي أنه يتحضر لتقديم عرض مسرحي مع عادل عبده، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهي ”زقاق المدق“، مبينا أنه لا توجد تفاصيل بشأنها حتى اللحظة أو عن المشاركين معه.

وشارك مجدي صبحي في أعمال فنية كثيرة خلال مسيرته الفنية، أبرزها مسلسلات ”يوميات ونيس“، ”فارس بلا جواد“، ”أنا وهؤلاء“، وأفلام ”معركة النقيب نادية“، ”بلطية العايمة، ”نساء خلف القضبان“، ومسرحيات ”ماما أمريكا“، ”كارمن“، ”لعبة الست“، وغيرها الكثير من الأعمال.