السيسي يوجه بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

قالت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة.

وأضافت الفنانة المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات للدولة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة حالياً بأن تتكفل الدولة بعلاج الفنان سمير صبري.

وذكرت نشوى مصطفى بأن الدكتور خالد عبد الغفار، تواصل على الفور مع سمير صبري لإخطاره بذلك.

وقالت في منشورها ”شكراً سيادة الرئيس — سيادة الرئيس ادى تعليمات للدولة ممثلة فى دكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الاستاذ التاريخ سمير صبرى على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبرى بعد مكالمته مع استاذ عمرو اديب — وتحيا مصر“.

ويعاني الفنان المصري سمير صبري حالياً من أزمة صحية في القلب من المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية.

وكان سمير صبري قد طلب من جمهوره بالدعاء له، لخضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية خلال اليومين الماضيين.

وصرح صبري إنه خضع للعلاج الكيماوي قرابة سنة بعد إصابته بالسرطان، الأمر الذي كان له تأثير على القلب.

وأضاف صبري ”ادعوا لي ربنا ياخد بإيدي وأطلع منها سليم، عملية جامدة ومحتاجة رعاية جامدة“.

وعن الفنانين الذين زاروه في أزمته الصحية، قال ”كل الأحباب زاروني، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وفيفي عبده وإلهام شاهين ونجوى فؤاد“.

وكان الفنان المصري قد طلب من الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها ”90 دقيقة“ بفضائية المحور أول أمس بأن تنقل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً ”أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رجع مصر للدنيا، ورجع الدنيا لمصر، ورجع مصر لإفريقيا ورجع أفريقيا لمصر“.

واختتم ”بتكلم من قلبي، ويارب أقوم وأشوف الجمهورية الجديدة، والوزيرة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة كلمتني، وعرضت تقديم أي دعم أو مساعدة“.

والفنان المصري من مواليد عام 1936 وأثرى الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بالعديد من الأعمال على مدار عقود.