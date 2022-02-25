أحمد عزمي ليس الأول.. فنانون اعترفوا بإدمانهم للمخدرات

أثار الفنان المصري أحمد عزمي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره، أمس الخميس، في أحد البرامج التلفزيونية وتحدثه عن إدمانه للمخدرات، ودخوله السجن بسبب ضبط أقراص مخدرة معه.

وذكر أحمد عزمي، أنه حاول الانتحار بعد خروجه من السجن مباشرةً، العام 2016، لمروره بضائقة مالية، وبسبب أزمة سجنه الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان يشعر أنه بمثابة وصمة عار في جبين نجله آدم، ونال تعاطفًا كبيرًا من الجمهور.

ولم يكن أحمد عزمي الفنان الوحيد الذي اعترف بإدمانه للمخدرات، فقد سبقه العديد من الفنانين الذين اعترفوا لجمهورهم بتعاطيهم للمواد المخدرة، وفي هذا التقرير نعرضهم عليكم.

فاروق الفيشاوي

أعلن الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي في أحد لقاءاته التلفزيونية عن إدمانه للمخدرات خلال فترة طويلة من حياته، وكان من الصعب أن يبتعد عنها، خاصة أنه كان يتعاطى الهيروين، موضحًا أنه أقلع عن ذلك بمساعدة زوجته الفنانة سمية الألفي.

أحمد الفيشاوي

ورث الفنان أحمد الفيشاوي من أبيه تعاطيه للمخدرات، فقد اعترف الفيشاوي (الصغير) أنه أدمن المخدرات خلال فترة من عمره لمروره بظروف نفسية، لكنه أقلع عنها، موضحًا أنه تعاطى أنواعًا مختلفة من المخدرات على سبيل التجربة، لكنه لم يتناول الأنواع الخطيرة مثل الهيروين حتى لا يعرض نفسه لأضرار جسيمة.

سعيد صالح

حال الفنان الراحل سعيد صالح لم يختلف كثيرًا عن حال عزمي، حيث أعلن من قبل عن إدمانه للمخدرات، وتم القبض عليه بتهمة التعاطي والإدمان، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه مصريًا، ليتعافى بعدها من الإدمان.

نور الشريف

كشف الفنان الراحل نور الشريف في أحد لقاءاته التلفزيونية أنه تعاطى المخدرات أثناء تواجده في إحدى الدول الأوروبية، حيث كان يتناول الأقراص المخدرة، لكنه لم يصل لمرحلة الإدمان، وسريعًا ما أقلع عنها.

سمير صفير

اعترف الملحن اللبناني الشهير سمير صفير بإدمانه للمخدرات أثناء حلوله ضيفًا في أحد البرامج التلفزيونية، ليثير حالة كبيرة من الجدل.

الشاب ريان

تحدث المطرب اللبناني الشاب ريان في أكثر من برنامج تلفزيوني عن إدمانه للمخدرات، موضحًا أن دخل أحد مراكز العلاج من الإدمان وتعافى منه، ليشارك بعدها في العديد من حملات التوعية من الإدمان، لينقل تجربته الشخصية معه.

دينا الشربيني

تعد الفنانة المصرية دينا الشربيني من أكثر النجوم تضررًا من الإدمان، حيث تم القبض عليها في أحد الشقق في مصر وبحوزتها كمية كبيرة من الهيروين، وتم سجنها لمدة عام بتهمة التعاطي والإدمان، لتعلن بعدها تعافيها من الإدمان.

فارس كرم

أعلن المطرب اللبناني فارس كرم أكثر من مرة عن إدمانه للمخدرات خلال فترة من عمره، موضحًا أنه لا يجد حرجًا في الإعلان عن ذلك، فثلاثة أرباع العالم قد تعاطوا المخدرات ”بحسب رأيه“، مؤكدًا أنه أقلع عنها.

حاتم ذو الفقار

الفنان المصري الراحل حاتم ذو الفقار كشف قبل وفاته عن تعاطيه للمخدرات، وإدمانه لها، وتم القبض عليه أكثر من مرة بسبب تعاطيه، ووجد صعوبة كبيرة في الإقلاع عنها.

جورج وسوف

الفنان جورج وسوف من الفنانين المعروف عنهم إدمانهم للمخدرات، وتم القبض عليه في السويد لحيازته كمية من المخدرات، لكنه تم الإفراج عنه من قِبل إحدى المحاكم هناك.