استبعاد روسيا من مسابقة اليوروفيجن الموسيقية

قرر اتحاد البث الأوروبي استبعاد روسيا من المشاركة في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية ”اليوروفيجن“ الموسيقية للعام الحالي، التي ستنظم في مدينة تورينو الإيطالية يوم 14 أيار/ مايو المقبل.

وذكر الاتحاد الذي يشرف على تنظيم المسابقة، في بيان أصدره الجمعة: ”على ضوء الأزمة غير المسبوقة التي تقع في أوكرانيا، فإن إشراك روسيا في المنافسة لا يمكن إلا أن يجلب العار لليوروفيجن“.

وأضافت الهيئة التي تضم شركات إذاعة وتلفزيون، إما حكومية أو خاصة أو عامة:“ قبل أن نتخذ هذا القرار، استشار اتحاد البث الأوروبي مع أعضائه بشكل موسع، فاتحاد البث هو منظمة غير سياسية“.

وتابعت: ”نحن ملتزمون بحماية قيم هذه المسابقة.. التبادل الدولي، وفهم بعضنا البعض، وجمع الجماهير معا، والاحتفاء بالتنوع، وتوحيد أوروبا على خشبة المسرح“.

وذكر موقع ”RTL“ الفرنسي أن أوكرانيا سبق أن طالبت باستبعاد القناتين الروسيتين ”Channel One“ و“VDTRK“ من اتحاد البث الأوروبي، الذي ترأسه حاليا ديلفين ارنوت، رئيسة شبكة القنوات العمومية الفرنسية.

وشاركت روسيا لأول مرة في مسابقة اليوروفيجن سنة 1994، كما تمكنت من الفوز بها سنة 2008، بفضل مغني البوب الروسي ”ديما بيلان“.

وانطلقت المسابقة في العام 1956، وتعتبر أكبر حدث غنائي أوروبي، كما تحقق نسب مشاهدة عالية، ومن أشهر الفائزين فيها المغنية الكندية سيلين ديون، والمغني الإسباني خوليو اغليسياس.

ويدخل قرار استبعاد روسيا من اليوروفيجن ضمن مجموع العقوبات والإجراءات التي تتخذها البلدان الأوروبية في مواجهة روسيا، بعد العملية العسكرية التي قامت بها ضد أوكرانيا.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر سحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ونقلها إلى باريس.

وهو القرار الذي انتقدته وزارة الرياضة الروسية، على أساس أن ”الرياضة يجب ألا تصبح وسيلة للتلاعب والتعدي على مصالح الدول.“

وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مهمة على روسيا، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة من العقوبات، أبرزها تجميد كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة، ومنع أي استثمارات أمريكية في روسيا.