مصر.. نقيب الممثلين يكشف مستجدات الوضع الصحي للفنان سمير صبري

كشف نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي، اليوم الجمعة، مستجدات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال الفنان أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن الحالة الصحية للفنان سمير صبري جيدة، وهو في كامل وعيه، ويستقبل طوال اليوم العديد من أصدقائه الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على زيارته في المستشفى“.

وأشار نقيب الممثلين المصريين إلى أنه كان من المقرر أن يجري صبري أمس عملية قسطرة في القلب، لكن الطبيب ارتأى تأجيلها حتى يتهيأ جسده لها، ومن المقرر أن يجريها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح زكي أن نقابة الممثلين على تواصل دائم مع الفنان صبري للاطمئنان عليه.

وأشار زكي إلى أن سمير صبري يعد واحدا من أعمدة الفن في مصر، فهو ممثل بارع، ومطرب يتميز بصوت عذب، وإعلامي صال وجال في أروقة التلفزيون“، حسب تعبيره.

وناشد أشرف زكي الجمهور بالدعاء للفنان صبري بالشفاء، وأن يخرج قريبا من المستشفى سليما معافى.

وكانت حسابات على فيسبوك كشفت عن مكالمة هاتفية دارت بين الفنان سمير صبري والفنانة نجلاء فتحي.

وتصدر اسم الفنان سمير صبري مؤخرا محرك البحث ”غوغل“، بعد انتشار أخبار تفيد بدخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكانت شائعات انتشرت في أيلول/سبتمبر الماضي عن وفاة الفنان سمير صبري، وذلك بعد أن نشرت الفنانة مديحة حمدي خبر وفاته، من خلال منشور كتبته على حسابها الرسمي ”فيسبوك“ قالت فيه: ”وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان“.

وبعد ذلك حين اتصح أن الخبر شائعة، نشرت الفنانة منشورا آخر قالت فيه: ”أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الزملاء.. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد“.

وأضافت مديحة حمدي: ”فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا للأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك“.