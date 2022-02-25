بعد غياب طويل.. أحمد عزمي يظهر باكيا ويتحدث عن أزمة سجنه ومحاولة انتحاره

ظهر الفنان المصري أحمد عزمي بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، وكان ظهوره عبر أحد البرامج الحوارية مؤثرا، حيث كشف وهو يبكي تفاصيل أزمته الشهيرة التي ألقت به في السجن ومحاولته الانتحار وغيرها من التفاصيل.

وذكر أحمد عزمي، أنه حاول الانتحار بعد خروجه من السجن مباشرةً العام 2016 بعد ضبطه وبحوزته أقراص مخدرة، لمروره بضائقة مالية وبسبب أزمة سجنه الأخيرة.

وقال: ”شعرت أن وجودي وصمة عار في حياة ابني آدم بعد ما حصل.. فكرت في الانتحار.. وفي سنة لم أكن قادرا على دفع تكاليف مدرسته ولا توفير متطلباته“.

وأضاف عزمي: ”حينها خشيت أن يكبر ابني وتتم معايرته بي بعد ما كنت مصدر الفخر بالنسبة له، كان أمرا صعبا بالنسبة لي“.

وخلال الحلقة، دخل الفنان أحمد عزمي في نوبة بكاء، بسبب مداخلة هاتفية للفنان المصري صلاح عبدالله، بعدما تفاجأ عزمي بالمداخلة، ودار بينهما حديث عاطفي.

وأكد أحمد عزمي على أنه تربطه علاقة خاصة بالفنان صلاح عبدالله على المستويين الإنساني والفني، قائلا إنه ”تعلم منه الكثير فنيا، وفي الحياة والتعامل مع الناس أيضا“.

وحول تفاصيل كواليس تعاطيه المخدرات والكحول ودخوله السجن، اعترف الفنان المصري بتعاطيه المخدرات، قائلا إنه ”دخل في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة شقيقه الأصغر في مشاجرة، وكذلك انفصاله عن زوجته“.

وعن يوم الواقعة التي تسببت في سجنه، أشار إلى أنه أثناء سيره في الطريق بمدينة شرم الشيخ بسيارته، أوقفته لجنة للشرطة المصرية، وضبط وهو في حالة غير طبيعية فضلا عن ضبط أقراص مخدرة ترامادول معه، لافتا إلى أن الأمر الذي جعل الموقف أكثر تعقيدا، أنه كانت بصحبته في السيارة فتاة سبق اتهامها في عدة قضايا سابقة.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2015، قضت محكمة جنايات شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المصرية، بحبس الفنان أحمد عزمي 6 أشهر مع الشغل في قضية تعاطي مخدر الترامادول.

وترجع تفاصيل القضية، عندما استوقف أحد ضباط نقاط التفتيش في مدينة شرم الشيخ، الفنان أحمد عزمي، ولاحظ عليه عدم قدرته على الحديث، كونه كان في حالة غير طبيعية وبرفقته إحدى الفتيات، وعند تفتيش السيارة، تم ضبط 14 قرصا مخدرا بحوزته، وعند التدقيق على الفتاة تبين أنه مقيد بحقها 11 قضية آداب، حينها ادعى عزمي أنها زوجته عرفيا ناكرا معرفته بوجود الأقراص المخدرة التي كانت بسيارته.

وبعد تقنين الإجراءات وعرض المتهم على النيابة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، قضت بسجنه وتسليمه لتنفيذ الحكم، وقضى المدة وخرج العام 2016، وتسببت هذه الأزمة في ابتعادة كثيرا عن الوسط الفني.

يذكر أن الفنان أحمد عزمي من مواليد 23 أبريل/ نيسان 1972، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، سواء على صعيد المسلسلات أو الأفلام السينمائية العديدة.