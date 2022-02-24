عمرو دياب يكشف سبب حذف ألبوماته في "يوتيوب"

أعلن الفنان المصري عمرو دياب، اليوم الخميس، تحويل جميع أعماله المقبلة بالإضافة للتي حذفها من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ إلى منصة ”أنغامي“، قائلا ”أنغامي المنصة الحصرية الجديدة لجميع أعمالي“.

وكشف عمرو دياب في بيان نشره عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن توقيعه شراكة حصرية مع منصة ”أنغامي“.

وقال الفنان المصري ”النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وأضاف ”مجموعة أغانيه من إنتاج شركته (ناي فور میدیا) وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصريا من خلال المنصة المتعاقد معها حديثا“.

وأشار إلى أن مجموعة أغانيه ستكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم عبر تلك المنصة.

وقال عمرو دياب “متحمس جدا لهذا المشروع الجديد الذي اعتبره بأنه ”يسهم في تعزيز علاقته بجمهوره والوصول إلى مستمعین جدد حول العالم” بحسب قوله.

وعن سبب اختيار منصة ”أنغامي“ لفت ”الهضبة“، إلى أنه اختار تلك المنصة باعتبارها ”عالمية تسهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم، ولا يقف التعاون عند هذا الحد فقط“.

واختتم عمرو دياب بيانه داعيا جمهوره إلى تحميل تطبيق ”أنغامي عبر هواتفهم، قائلا “ إنما يشكل بداية شراكة إستراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي، حيث سنتعاون معا لإيصال رسالتنا، للاستماع إلى مجموعة أغاني عمرو دياب من إنتاج شركته (ناي فور میدیا) وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو، حمل تطبيق أنغامي الآن“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=528729805283658&id=100044399290373

وكان جمهور الفنان عمرو دياب فوجئ في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بحذف جميع ألبوماته الغنائية التى أنتجتها شركته ”ناي“ من قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

وظهرت قناة الهضبة بترك عدد محدود من بعض الأغاني والفيديوهات من حفلاته الغنائية عبر القناة التي يتابعها أكثر من 5 ملايين متابع، في الوقت الذي اختفت فيه جميع الألبومات التي أنتجتها شركته دون الكشف عن الأسباب؛ ما أثار حيرة كبيرة في صفوف متابعيه.

والألبومات التي اختفت أو تم حذفها من قناة عمرو دياب على ”يوتيوب“ هي ”أحلى وأحلى 2016″، و“معدي الناس 2017″، و“كل حياتي 2018″، و“أنا غير 2019″، و“سهران 2020″، و“يا أنا يا لأ 2020″، وجميعها من إنتاج شركته ”ناي“ .

أما بالنسبة لألبوماته القديمة التي تعاون فيها مع شركات ”مزيكا“، و“عالم الفن“ و“صوت الدلتا“، فتتواجد عبر القنوات الرسمية لهذه الشركات.