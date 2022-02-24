متابعون: نجلاء الودعاني أفضل من مثلت المرأة السعودية في "يوم التأسيس"

أبدى متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالزي التقليدي الذي ارتدته مواطنتهم خبيرة الموضة والمشهورة نجلاء الودعاني بمناسبة ”يوم التأسيس“ في المملكة العربية السعودية.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الودعاني نجحت في إبراز هوية المرأة السعودية بالماضي، والعناية بالتفاصيل، ومطابقتها للزي الذي كانت النساء يرتدينه.

كما أشادوا بطريقة التصوير التي أظهرت نجلاء الودعاني كامرأة متقدمة في السن وسط أجواء تمثل ماضي المملكة، مثلما يعرفونها.

وارتدت المشهورة السعودية ثوبا، خلا من مظاهر البذخ، وحرصت على التقاط الصور بطريقة احترافية، كما مثلت من خلال اللونين الأبيض والأسود، الفترة الزمنية الماضية، التي عاصرها الأجداد.

ولم تكتف الودعاني بإبراز الثوب، بل اختارت بيئة بدوية تشابه حياة العديد من أبناء المملكة في السابق.

فيما شاركت مشهورات سعوديات بإبراز الثوب التقليدي خلال ”يوم التأسيس“، وشاركن عبر حساباتهن في مواقع التواصل، الزي الذي اخترنه.

وسبق أن انتقدت الودعاني طريقة احتفال مواطناتها من المشهورات بـ“يوم التأسيس“ واختيارهن للزي والملابس.

وأوضحت نجلاء الودعاني في فيديو لها عبر حسابها على موقع ”سناب شات“ أن كافة المشهورات لجأن إلى طريقة احتفال واحدة وهي ارتداء البرقع.

وأضافت أنه من الأفضل التركيز على استعراض الملابس التراثية بدلاً من الاكتفاء بالتصوير بالبرقع، لافتة إلى أن الأمر تحول ليوم للمنافسة في شكل البرقع.

وطالبت نجلاء الودعاني مواطناتها المشهورات بالابتكار في أزياء الاحتفال بيوم التأسيس، معلقة: “خلوكم كريتييف ونغيير شوي”.

وأثنى متابعون كذلك على المشهورين عبدالرحمن السدحان ويارا النملة في اختيارهما للأزياء في ”يوم التأسيس“، معتبرين أنهما تمكنا كذلك من الاقتراب كثيرا من التقاليد الماضية.

وشارك ملايين السعوديين، يوم الثلاثاء، في الاحتفال بأول نسخة من يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، إذ تستقطب فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تقام بمناطق البلاد الكثير منهم، بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمحتفلين آخرين.

وقرر البلد الخليجي الكبير، الشهر الماضي، اعتبار يوم الـ 22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.