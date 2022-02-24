"أثير الحلوة" تظهر بالحجاب متهمة متابعيها بـ"الحسد"

أثار مقطع فيديو بثته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ“أثير الحلوة“ انتقاد متابعين لها، بعد ظهورها بالحجاب مدعية إصابتها بـ“الحسد“ بعد آلام.

وظهرت ”أثير الحلوة“ عبر حسابها في ”سناب شات“، مرتدية الحجاب، وهي متأثرة، مبينة أنها تعرضت لآلام شديدة بيدها وجسدها لا تعرف سببها، مطالبة متابعيها بقول ”ما شاء الله“ حين يشاهدونها، ملمحة بذلك إلى حسدهم لها.

وقالت ”لو سمحتوا أي شي، يعجبكم أو ما يعجبكم قولوا ما شاء الله عليه، لأن أنا من أمس أحس يدي قاعدة تقطعني، وجسمي كله ما عارفه، أحس مرة قاعدة تقطعني عروقي ايش هذا“.

وعلقت أنها ”كانت ترتدي ذهبا في يدها بمناسبة يوم التأسيس، لكنها فوجئت بآلام شديدة بها وبجسدها، لا تعرف سببها، وجعلتها تبكي بشدة“، مشددة على متابعيها عدم ”حسدي“ و أن لا يضروا غيرهم في حال شاهدوا شيئا أعجبهم.

وذكرت في معرض حديثها ”(..) كل شوي أبكي، لو سمحتوا أي شي يعجبكم أو ما يعجبكم قولو ماشاء الله، كل شوي تقطعني إيدي، وأنا أبكي ماعرف اش فيني، بدون سبب يدي صارت تعورني جسمي كله يعورني أحس أن عروقي قاعدة تتقطع، لو سمحتم لا تضروا غيركم أي شي قولوا ماشاء الله“.

وأوضحت أثير الحلوة في مقطع الفيديو أن سيدة لا تتحدث العربية، قامت بإمساك يدي المزدانة بالذهب في يوم التأسيس، ومنذ ذلك الحين ويدي تؤلمني: ”وامس وحده قاعدة تصور وماتسولف عربي، وشكلها يخوف، راحت شافت الذهب بيدي، وصارت تسولف معاي، سبحان الله يدي اللي مسكتني منها صارت تعورني، لو سمحتم قولوا ماشاء الله على أي شي، لان صدق ماعرف اش فيني وقاعده أتالم من دون سبب“.

وتسبب حديث أثير الحلوة، بسخرية وانتقاد متابعين، وعلق مغرد يدعى ”ريكي“ على موقع ”تويتر“: ”اثير الحلوه قاعده تبكي تقول انصبت بالعين، ما تدري انه يمكن من دعاوي الناس عليها“.

وسخرت أخرى ”أشين وحده بزي التأسيس أثير الحلوه و الحين تصايح بالسناب تقول جسمي يعورني قولوا ماشاء الله هذي عينكم حسدتوني هههههههه يعني معقوله اللي حسدوك تاركين الحلوات اللي بالبوليفارد و حاسدينك أنتي !!! ههههههه والله ضحكتني مره اللي حاسدها الظاهر عيونه حولا“.

واستنكرت مغردة ”اكو وحدة بالسناب اسمها اثير الحلوة اتوقع شبيها تعوي يعني دخلت السناب بالغلط وتكول اذكروا الله ومدري شنو واني انحسدت خير والله خوفتني“.