حسين الجسمي يتوجه إلى الكويت لإحياء حفله الغنائي لـ"العيد الوطني"

توجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي إلى دولة الكويت، وذلك لإحياء حفل غنائي فيها، بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف 25 فبراير/ شباط الجاري.

ونشر الجسمي صورة له من الطائرة، دلالة لانطلاق رحلته، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، وقد أرفق الصورة بتوضيح: ”إلى حبيبتي #الكويت للاحتفال ب #اليوم_الوطني_الكويتي يوم الجمعة ٢٥ فبراير بإذن الله“.

إلى حبيبتي #الكويت للاحتفال ب #اليوم_الوطني_الكويتي يوم الجمعة ٢٥ فبراير بإذن الله

🇦🇪🤍🇰🇼 pic.twitter.com/7TOkCc6dES — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) February 23, 2022

وكان الفنان الجسمي قد نشر في وقت سابق تغريدة للترويج لحفلته في الكويت، حيث علق قائلا: ”للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي“.

وإضافة إلى حسين الجسمي وبدر الشعيبي وابراهيم دشتي، يستعد الفنان المصري محمد حماقي، لإحياء حفل ضمن فعاليات العيد الوطني في الكويت.

يذكر أن أغنية الجسمي ”كل شيء يذكّرني بك“ وهي باللغة التركية، كان قد قدمها قبل نحو أسبوع، وذلك احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي زار دولة الإمارات، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ولاقت أغنية ”الجسمي“ إعجاب آلاف الأتراك والإماراتيين، الذين بدؤوا تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والإمارات.

وأرفق الجسمي مع أغنيته التركية ترجمة بالعربية، حيث تعني كلماتها باللغة العربية: ”الذكريات تحيط بي في كل مكان أبحث فيه هناك، على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك كل شيء يذكرني بك، مشينا معاً على هذه الطرق لقد تبللنا معاً في المطر الغزير في كل الأغاني التي أستمع إليها الآن كل شيء يذكرني بك، تلك العيون كالشمس في السماء كم هو متعب هذا الشوق نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك“.

وأبدى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، سعادة غامرة بأغنية الجسمي، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر ”‏وجدنا فرصة الاستماع إلى السيد حسين الجسمي في العشاء أيضا، كنتم رائعين“.

أما الصحفي التركي محمد كارا فامتدح الأغنية وكتب على حسابه على موقع ”تويتر“: ”صوت مذهل وتعليق جميل شكرا جزيلا، ونتمنى رؤيتك قريبا في إسطنبول“.