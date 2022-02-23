شاعر مصري يكشف سبب حذف أغاني عمرو دياب من قناته على "يوتيوب"

كشف الشاعر المصري خالد تاج الدين، أن العمل يجري على إعادة نشر مقاطع أغاني المطرب المصري عمرو دياب، بعد حذفها من قناته الرسمية على ”يوتيوب“.

وكتب خالد تاج الدين منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، كشف خلاله سبب حذف الأغاني.

وقال تاج الدين إن ”قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب تواجه مشاكل فنية، والكليبات كلها راجعه تاني، مشكلة بسيطة و جارٍ حلها حاليا“.

وفوجئ جمهور الفنان المصري عمرو دياب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بحذف جميع ألبوماته الغنائية التى أنتجتها شركته ”ناي“ من قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

وظهرت قناة الهضبة بعدد محدود من بعض الأغاني والفيديوهات من حفلاته الغنائية عبر القناة التي يتابعها أكثر من 5 ملايين متابع، في الوقت الذي اختفت فيه جميع الألبومات التي أنتجتها شركته دون الكشف عن الأسباب، ما أثار حيرة كبيرة في صفوف متابعيه.

يشار إلى أن الألبومات التي اختفت أو تم حذفها من قناة عمرو دياب على ”يوتيوب“ هي: ”أحلى وأحلى 2016″، و“معدي الناس 2017″، و“كل حياتي 2018″، و“أنا غير 2019″، و“سهران 2020″، و“يا أنا يا لأ 2020″، وجميعها من إنتاج شركته ”ناي“.

أما بالنسبة لألبوماته القديمة التي تعاون فيها مع شركات ”مزيكا“، و“عالم الفن“ و“صوت الدلتا“، فتتواجد عبر القنوات الرسمية لهذه الشركات.

في سياق آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في الرياض الخميس، بمسرح أبو بكر سالم، حسب ما أعلن سابقا.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، حذفت شركة السيارات الشهيرة ”ستروين“ إعلانها الأخير الذي قدمه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما واجهت اتهامات بالتحريض على التحرش.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على ”ستروين“ وعمرو دياب، بسبب الإعلان، متهمين إياهما بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوصية.

وأصدرت شركة السيارات ”ستروين“ بيانا صحفيا أعلنت فيه سحب الإعلان من جميع المنصات، حيث قالت: “تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر“.

وتابعت الشركة في بيانها: ”المشهد يسلط الضوء على خاصية (Connected cam) وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة إضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة الذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق“.

واختتم البيان: ”لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد“.