مي العيدان ترفع قضية على إعلامي مصري بعد "إساءته" لعائلتها

أعلنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، يوم الأربعاء، عن رفعها قضية ضد الإعلامي المصري محمد الغيطي، بتهمة ”السب والاستهزاء والسخرية“.

وأكدت العيدان أنها قامت برفع القضية عن طريق مكتب المحامي ”ضاري الواوان“ في العاصمة القاهرة.

وأرجعت سبب رفعها القضية إلى أن ”الغيطي قام بالاستهزاء باسمها واسم عائلتها ووصفها بالباذنجان“، مؤكدة ثقتها بالقضاء المصري.

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وكان الإعلامي المصري قد انتقد مي العيدان، في أزمتها مع مواطنه الفنان أحمد بدير، تزامنا مع صدور قرار من محكمة كويتية لصالحه، إذ علق في برنامجه: ”القضية اللي نحن كنا نزلناها هنا، وشتمته فنانة وإعلامية كويتية، اسمها مي العيدان، ولا عيدان، ولا بتنجان حتى“.

والإعلامي الغيطي، ليس الأول، الذي أعلنت مي العيدان عن رفعها قضية ضده على خلفية أزمتها مع أحمد بدير.

وسبق أن أعلنت بِدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير ضد الإعلامي المصري سيد علي، وكذلك قناة ”الحدث“ التي يعمل بها، بداعي أن القناة التي يبث برنامجه من خلالها توافقه الرأي بما تلفظ به ضدها، على حد قولها.

وأوضحت حينها أن أسباب تحريكها قضية ضد سيد علي، يرجع إلى قيامه من خلال برنامجه على القناة المذكورة بشتمها بما وصفته بـ“أفظع الألفاظ“، حيث شبه أموالها بأموال الراقصات والدعارة، إضافة إلى عدد كبير من الشتائم.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد علقت على قرار محكمة الاستئناف، الذي صدر قبل نحو أسبوع، وقضى بإلغاء براءتها من تهمة سب وقذف الفنان المصري أحمد بدير، وتغريمها 500 دينار كويتي (1,653 دولار أمريكي)، وقالت إن الغرامة ستدفع للدولة الكويتية وليس للفنان كما ادعى.

وأضافت العيدان خلال برنامجها ”كشف حساب“، أن ”الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية، أي أن الدعوى لا تستحق التعويض“.

وعلّق ”بدير“ على القرار عبر حسابه في ”فيسبوك“، قائلًا: ”شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل“، مقدمًا شكره أيضًا للمحامين العاملين على القضية.

واندلعت الأزمة بين مي العيدان وأحمد بدير على خلفية سخرية العيدان منه عبر صفحتها على ”إنستغرام“، ووصفها له بـ“الأقرع“، وتنمرها عليه عندما نشرت صورة لابنته سارة، مشيدة بجمالها قائلة: “ مُزة بنت الأقرع“.