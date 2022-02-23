محمد رمضان يثير الجدل مجددا بمعجون أسنان من "الذهب"

أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل من جديد، بعدما قام بنشر فيديو له، وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب ”عيار 24“.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وأرفقه بجزء من أغنية يقول فيها ”أنا عفش بيتنا اثار، أبويا وحد قطرين“.

وتعرض الفنان رمضان لهجوم حاد من الجمهور بسبب الفيديو، واصفين إياه بأنه ”يتكبر ويتباهى بأمواله وهناك ملايين الفقراء لا يجدون قوت يومهم“.

واعتاد الفنان رمضان على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائما ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يعتبرها الجمهور ”مستفزة“.

وأحال القضاء الإداري المصري مؤخرا، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة لأخذ الرأي القانوني فيها.

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، شعبان سعيد، إن ”النقابة موقفها معروف مما يقوم به الفنان محمد رمضان، ولكن في هذه الدعوى النقابة تقف معه بصفته عضوا عاملا بها، حاله حال جميع أعضاء النقابة“.

وأضاف سعيد في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، أنه ”سيحضر بصفته مستشارا قانونيا لنقابة المهن التمثيلية، أحد أطراف الدعوى، وسيقوم بالدفاع عن محمد رمضان“.

ونصت عريضة الدعوى المقدمة من المحامي المصري سمير صبري، المقامة ضد رمضان، على أن ”الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، والفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي وإما نحو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع“.

وتابع صبري، في عريضته، أن ”الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية“.

وطالب بسحب الترخيص من محمد رمضان، ومنعه من الغناء والتمثيل؛ نظرا ”لكونه يهدم المجتمع بما يقوم به من أفعال لا تتسق مع قيم المجتمع المصري“.

وبين أنه ”ليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام“.

كما تعرض رمضان، لهجوم حاد، من قبل رجال دين وسياسة بالعراق؛ بعد ظهوره بمظهر اعتبروه بـ“غير اللائق“، في إحدى حفلاته بالعراق، والتي أقيمت في الـ10 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.