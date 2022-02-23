الفنانة المصرية رشا سامي العدل تعتزل التمثيل وتفكر بالعمل على سيارة طعام

أعلنت الفنانة المصرية رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل، يوم الثلاثاء، اعتزال مهنة التمثيل نهائياً بسبب عدم الاستعانة بها في أي عمل فني خلال الفترة الأخيرة وحاجتها للعمل لتستطيع الإنفاق على نفسها وابنتها التي تعيش معها دون الحاجة لأحد من أسرتها.

وقالت رشا العدل، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنها تفكر في مشروع إدارة سيارة صغيرة للطعام منذ قدومها للمعيشة في مدينة دهب بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد اضطرارها للعمل بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت: ”فشلت في العمل في التمثيل ولم يعرض علي أي دور“.

وتابعت أنها بدأت مسيرتها الفنية منذ أن كانت طفلة صغيرة، وتحمل عضوية نقابة المهن التمثيلية كممثلة رسمية وليست هاوية إلا أنها تعاني من عدم عرض الأدوار عليها للمشاركة في أعمال فنية.

وقالت: ”مش بحب ألقي اللوم على حد، لكن النقابة على عيني وعلى راسي، وكل اللي باستفاده منها تأمين طبي بتعالج في مستشفيات وبحصل على تخفيض أو أقدر أروح لدكتور وأخذ علاج بسعر مخفض“.

وواصلت حديثها قائلة ”ولا ألقي اللوم على أصدقائي المخرجين والمنتجين ورحت طلبت شغل وهما متحركوش عشان كل واحد حر“.

وأضافت: ”عشان محدش يقول أنا بدور على التريند أن بفكر في موضوع مشروعي ده من شهر 7 اللي فات واخدت فيه خطوات بجد عشان مش هقعد لحد ما امد ايدي لحد واشحت.. لازم أصرف على نفسي عشان ما أوصلش للمرحلة دي“.

وأكدت احترامها وتقديرها لعائلتها، مشيرة إلى أنهم لم يتأخروا عليها أبدا إذا كانت بحاجتهم إلا أنها تفضل أن تعتمد على نفسها وتنفق على ابنتها.

وقالت ”لن أكون وصوليه أو أفرض نفسي على أحد بطرق غير مشروعة لكي أحصل على أدوار خاصة أن هناك ممثلات حصلن على فرص عديدة للمشاركة نتيجة تقديمهن تنازلات عديدة ومختلفة وأنا لن ولم أتخذ هذه الطرق أبدا“ بحسب قولها.

ورشا سامي هي ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل، ووالدتها الفنانة نادية شكري، وشاركت وهي صغيرة في مسرحيتين الأولى هي ”الأمير الصغير“، والثانية هي ”السيرك“.

كما شاركت بأدوار في أفلام ”عسل الحب المر“ مع الفنان نور الشريف وهي في سن صغيرة عام 1985، و“شباب على الهوا“ عام 2002، وفيلم ”فخفخينو“ عام 2009، كما شاركت في مسلسلي ”الصيف الماضي“ عام 2010 و“الخفافيش“ عام 2012.