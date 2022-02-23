حذف جميع ألبومات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

فوجئ جمهور الفنان المصري عمرو دياب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحذف جميع ألبوماته الغنائية التى أنتجتها شركته ”ناي“ من قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

وظهرت قناة الهضبة بترك عدد محدود من بعض الأغاني والفيديوهات من حفلاته الغنائية عبر القناة التي يتابعها أكثر من 5 ملايين متابع، في الوقت الذي اختفت فيه جميع الألبومات التي انتجها شركته دون الكشف عن الأسباب، ما أثار حيرة كبيرة في صفوف متابعيه.

يشار إلى أن الألبومات التي اختفت أو تم حذفها من قناة عمرو دياب على ”يوتيوب“ هي: ”أحلى وأحلى 2016″، و“معدي الناس 2017″، و“كل حياتي 2018″، و“أنا غير 2019″، و“سهران 2020″، و“يا أنا يا لأ 2020″، وجميعها من إنتاج شركته ”ناي“ .

أما بالنسبة لألبوماته القديمة التي تعاون فيها مع شركات ”مزيكا“، و“عالم الفن“ و“صوت الدلتا“، فتتواجد عبر القنوات الرسمية لهذه الشركات.

في سياق آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائيا في الرياض غدا الخميس، بمسرح أبو بكر سالم بحسب ما أعلن سابقا.

يذكر انه في نهاية العام الماضي، حذفت شركة السيارات الشهيرة ”ستروين“ إعلانها الأخير الذي قدمه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما واجهت اتهامات بالتحريض على التحرش.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على ”ستروين“ وعمرو دياب، بسبب الإعلان، متهمين إياهم بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوصية.

وأصدرت شركة السيارات ”ستروين“ بيانا صحفيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس أعلنت فيه سحب الإعلان من على جميع المنصات، حيث قالت: “ تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله. نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر“.

وتابعت الشركة في بيانها: ”المشهد يسلط الضوء على خاصية ”Connected cam“ وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة الذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق“.

واختتمت البيان: ”لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد“.