إلهام شاهين تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه سيجري عملية قسطرة بالقلب الخميس المقبل.

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج ”كلمة أخيرة“ المذاع عبر فضائية ”on“ المصرية: ”أنا كنت عند سمير النهاردة في المستشفى، وهو أفضل من امبارح ومعنوياته مرتفعة جدا، لكنه يعاني من من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب حيث سيجري قسطرة يوم الخميس المقبل وان شاء الله يبقى كويس“.

وأشارت إلى أنها ذهبت إليه الثلاثاء برفقة الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سميرغانم والمخرج عمر عبد العزيز، موضحة أنه كان بحالة جيدة وضحك كثيرا وطلب منهم أن يبقوا معه، مشيرة إلى أنه أرسل سلاما للإعلامية لميس الحديدي“.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد كشف الثلاثاء، عن تعرض الفنان المصري سمير صبري لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه ربما يعود قريبا إلى منزله.

وكتب الشناوي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة“.

وأضاف ”سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، أتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال“.

وتصدر اسم الفنان سمير صبري، محرك البحث ”غوغل“ بعد انتشار أخبار تفيد بدخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكان الفنان سمير صبري نفى هذه الأخبار في تصريحات صحفية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ووجوده بالمستشفى لإجراء بعض الفحوصات التي يقوم بها بشكل دوري للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصادر مقربة من الفنان سمير صبري، أنه ذهب إلى المستشفى بالفعل الاثنين، لإجراء بعض الفحوصات كما صرح، لكن الطبيب طلب أن يظل هناك بعد أن رأى الفحوصات.

وأكد المصدر أن سمير صبري لم يكن يعلم بأن الطبيب سيقوم بحجزه بالمستشفى بعد الفحوصات التي أجراها، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أنه سيظل تحت الملاحظة لعدة أيام.