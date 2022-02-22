عقد قران الفنان الكويتي عبد العزيز النصار

أعلن الفنان الكويتي الشاب عبد العزيز النصار، اليوم الثلاثاء، عقد قرانه على فتاة لم يكشف عن هويتها، موثقاً ذلك بصور نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إمضائه على العقد.

وقال الفنان الكويتي: ”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات،، تم بحمدالله عقد قراني أسال الله التوفيق لي ولكم.. والفال للعزابية“.

وظهر الفنان عبد العزيز بجانب والده أثناء إمضائه على عقد الزواج، بحضور عدد من الأشخاص من ذويه وذوي العروس.

وحرص العديد من الفنانين والإعلاميين على تهنئة عبد العزيز بهذا اليوم، عقب تداول صوره من عقد القران عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين المهنئين الفنان حسن البلام وخالد المظفر وبشار الجزاف وفاطمة الطباخ وبشار الشطي وهنادي الكندري ومحمد الشعيبي والفنانة البحرينية زهرة عرفات والإعلامي عبد الرحمن الديِن وعلي نجم، وآخرون.

وأشار الإعلامي الكويتي حمد قلم بتهنئته للفنان إلى حساب العروس في ”تويتر“، الذي يحمل اسم ”فطامي“، دون كشف اسمها بالكامل.

وأكدت ”فطامي“ عقد قرانها على الفنان عبد العزيز بمنشور أشارت إليه فيه.

والفنان عبد العزيز ممثل في مطلع الثلاثينيات من عمره، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، بدأ حياته المهنية قبل نحو عقد من الزمن.

تميز الفنان النصار بأدائه للأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون، وشارك في عدة مسرحيات وأعمال تلفزيونية.

ومن أبرز أعماله المسرحية ”آخر رجل بالعالم“، ”ليلة زفته“، ”العظماء السبعة“، ”مبروك ما ياكم“، ”الحكم لكم“، وغيرها من المسرحيات التي حصد عنها عدة جوائز.

ومن أعماله التلفزيونية ”حدود الشر“، ”حبيبي حياتي“، ”سيل وهيل“، ”خيوط حرير“، ”بنات الروضة“، ”بلوك غشمرة“، ”ستوديو 21″، وغيرها من الأعمال.

وللفنان عبد العزيز تجربتان سينمائيتان هما ”فيلم عتيج“، و“فيلم مسج“، إضافة إلى مشاركته في البرنامج الإذاعي ”الديوانية“ في إذاعة ”مارينا إف إم“.

والنصار هو أحد أعضاء ومؤسسي ”قروب البلام“ الذي قدّم وعرض العديد من المسرحيات في الكويت والسعودية.

وكانت للنصار تجربة في الإنتاج التلفزيوني عام 2021 بمسلسل ”مواطن ملعون أبو خيري“، وهو من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد الحملي.

وسبق أن أكد النصار في لقاء متلفز أن هذه التجربة ”كانت لطيفة وردود الأفعال كانت جيدة ومؤثرة، على الرغم من أنه لم يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة“.

وقال النصار عقب عرض المسلسل ”إنه سلم الفنان والمنتج الكويتي محمد الحملي كل شؤون الإنتاج ومشاكله، حتى يركز هو بالتمثيل في المسلسل، وكان يشاركه في موضوع الإنتاج بنهاية اليوم بعد تصوير جميع مشاهده“.