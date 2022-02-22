زواج الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز

احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصر حضور حفل الزفاف على عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين، وعدد من الفنانين المصريين المقربين من الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ونشرت دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة ”إنستغرام“، صورة من عقد القران وعلقت عليها بكتابة: ”22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي“.

وقام عدد من الفنانين بتقديم التهنئة لزميلتهم دنيا عبدالعزيز بالتعليق على ذلك المنشور، متمنين لها السعادة في حياتها الزوجية المقبلة.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، أظهر جانبا من حفل الزفاف والحضور.

وكان الحضور الأبرز خلال حفل الزفاف للفنان رشوان توفيق الذي تعافى من فيروس كورونا مؤخراً، واحتفت به العروس بشكل كبير وقامت بالتقاط الصور إلى جانبه.

وحول آخر أعمالها، شاركت دنيا عبدالعزيز في بطولة مسرحية ”زقاق المدق“ مع عدد من الفنانين، أبرزهم محسن محي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت.

كما انضمت مؤخرا الفنانة دنيا عبد العزيز لأبطال مسلسل ”ملف سري“، الذي يجمعها بالفنان هاني سلامة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

مسلسل ”ملف سري“ يجمع عددا من النجوم، أبرزهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين.

ودنيا عبدالعزيز من مواليد 1 نوفمبر عام 1981، وبدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة في العاشرة من عمرها، بعد أن عرضت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على والدتها أن تشارك معها بأداء دور ابنتها في فيلم ”صراع الزوجات“ عام 1992، مع المخرجة نعمات رشدي.

وسرعان ما التقط هذه الموهبة المنتج المصري ممدوح الليثي، وعرض على دنيا أداء دور في فيلم ”أحوال شخصية“ عام 1992 للمخرج شفيق شامية، ثم فيلم ”الجراج“ عام 1995، الذي قامت فيه بأداء دور ابنة نجلاء فتحي، وحصلت على جائزة الأداء وكان عمرها حينها 14 عاما، لتبدأ مسيرة فنية ناجحة استمرت إلى اليوم.