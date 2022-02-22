بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري‎‎

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، اليوم الثلاثاء، طلاقها من المخرج هادي الباجوري وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

ونشرت ياسمين رئيس الآية القرآنية ”وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ..صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شيء.. عشرة طويلة ولكنها لم تدم“.

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”وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“

صدق الله العظيم

الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم. — Yasmin raeis (@yasminraeis) February 22, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية أخبارًا تفيد بوقوع خلاف بين ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري على خلفية تصريحاته التي أوضح فيها بأنه ليس لديه مانع مِن أن تقبّل زوجته في الأعمال الفنية، ولا يمانع أن تجسد مشاهد رومانسية، وهو ما أغضب زوجته الفنانة ياسمين رئيس.

وكان المخرج الباجوري صرح في لقاء تلفزيوني، الأحد الفائت، قائلا ”معنديش مشكلة مراتي تتباس (تقبل) وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس (القبلة) عادي في السينما والناس كانت بتتفرج، والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تنعتني بـ زوج الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس.

ورأى الباجوري أن ”الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي“.

وأضاف المخرج المصري ”إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف (نصفق) للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل! الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغ للهجوم فقط“.

وتعرّض الباجوري لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريحاته التي وصفها نشطاء ”السوشيال ميديا“ بغير اللائقة، ولا يصح أن يتفوه بها رجل، حسب قولهم.

ومن بين الذين هاجموه مواطنه الفنان المصري أحمد فلوكس، إذ كتب عبر حسابه على ”فيس بوك“: “ ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم؟.. اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. انت معندكش مشاكل ان مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا براحتك لكن ده انت وده نوعك انت.. احنا لا.. اتق الله“.

وانتقد فلوكس استضافة الباجوري في أحد البرامج التلفزيونية، متسائلا ”انا مش فاهم ده بيتاخد برأي جنابه ليه؟!.. ملوش ولا فيلم ناجح“.

والباجوري مخرج ومنتج مصري، ولد في عائلة فنية فوالده هو الصحفي والمنتج التلفزيوني (جميل الباجوري) وخالته هي الممثلة الراحلة (زيزي البدراوي)، وشقيقه هو المخرج وكاتب السيناريو الراحل (سامح الباجوري).

بدأ حياته الفنية كمنتج منفذ ثم اتجه للإخراج في أواخر التسعينيات. أخرج المئات من الإعلانات والأغاني المصورة وفي 2011 أخرج فيلمه الروائي الطويل (واحد صحيح).

ويعتبر مسلسل (عرض خاص) وهو أول مسلسل من إخراج (هادي الباجوري) والذي تم تصويره على شريط سينمائي قياس 16 ملم هو المسلسل الأول الذي يتم تصويره بهذه الطريقة في الشرق الأوسط، وشاركت في هذا العمل الفنانة ياسمين رئيس التي تزوجها لاحقًا.

وكان أول ظهور لافت للفنانة رئيس في فيلم للمخرج الراحل محمد خان بعنوان ”فتاة المصنع“ الذي حقق نجاحًا واسعًا ونال العديد من الجوائز.