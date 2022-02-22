الكشف عن تفاصيل تعرض الفنان سمير صبري لوعكة صحية

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الفنان المصري سمير صبري لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه ربما يعود قريبا إلى منزله.

وكتب الشناوي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة“.

وأضاف: ”سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، أتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال“.



وتصدر الفنان سمير صبري، أمس، محرك البحث العالمي ”غوغل“ بعد انتشار أخبار تفيد بدخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكان الفنان سمير صبري نفى هذه الأخبار في تصريحات صحفية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ووجوده أمس بالمستشفى لإجراء بعض الفحوصات التي يقوم بها بشكل دوري للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلمت شبكة ”إرم نيوز“ من مصادر مقربة من الفنان سمير صبري، أنه ذهب إلى المستشفى بالفعل أمس، لإجراء بعض الفحوصات كما صرح، لكن الطبيب طلب أن يظل هناك بعد أن رأى الفحوصات.

وأكد المصدر أن سمير صبري حينما صرح أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية كان محقًا، فهو لم يكن يعلم بأن الطبيب سيقوم بحجزه بالمستشفى بعد الفحوصات التي أجراها، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أنه سيظل تحت الملاحظة لعدة أيام.

وكانت شائعات انتشرت في سبتمبر الماضي، عن وفاة الفنان سمير صبري، وذلك بعد أن نشرت الفنانة مديحة حمدي خبر وفاته، من خلال منشور كتبته على حسابها الرسمي ”فيسبوك“ جاء فيه: ”وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان“.

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: ”أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد“.

وأضافت مديحة حمدي: ”فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك“.