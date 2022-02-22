أغنية "نوع من البشر" تتسبب بتوتر بين روتانا ورابح صقر

أثارت تغريدة للفنان السعودي رابح صقر، يوم الاثنين، جدلاً وتوتراً في الأجواء بينه وبين شركة ”روتانا“.

وجاءت تغريدة صقر عقب ترويج ”روتانا“ لأغنيته الجديدة ”نوع من البشر“ على ”تويتر“: ”جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟ ترى باقي يوم وااااحد بس على #نوع_من_البشر“.

وإثر تغريدة الشركة، رد رابح صقر على روتانا: ”سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟ ولا…لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر“.

سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟

ولا ……لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علشان نتفاهم مع نوع من البشر🙏🌹🙏🌹🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

ولم يوضح رابح صقر مقصده من التغريدة وسببها، وإن كان ألمح إلى المسؤولين في روتانا بقوله ”نوع من البشر“ أم قصد اسم أغنيته.

وما لبث أن تلقف الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي التغريدة، ليرد على مواطنه ”صقر“، بالقول: ”روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، ومقرها العاصمة الرياض، ولها عدة فروع بالوطن العربي، وتضم نخبة من فناني الوطن العربي، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر الله يحفظك“.

روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹 — سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022

ورغم رد سالم الهندي، إلا أن مدير إدارة الفنون الشعبية في روتانا هاجم رابح صقر في تغريدته، مؤكدا أن روتانا هي من صنعت رابح: ”الظاهر من كثرة ”الأدوية“ صار فيه ضبابية بالرؤية عندك ولا صرت تفرق بين روتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات وبين الشركات الأخرى“.

الظاهر من كثرة "الادوية" صار فيه ضبابية بالرؤية عندك ولا صرت تفرق بين روتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات وبين االشركات الاخرى — ذياب متعب (@ThyabMeteeb) February 21, 2022

واكتفى الفنان السعودي بالتفاعل مع سالم الهندي، بالتأكيد على حرص الأمير الوليد بن طلال على تواجد السعوديين ضمن كوادره: ”الله يطول بعمره الوليد بن طلال السعود… ويحب الكوادر السعودية“.

الله يطول بعمره الوليد بن طلال

السعودي … ويحب الكوادر السعوديه 🇸🇦🇸🇦❤️🇸🇦🇸🇦 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

ولاحقا، أعاد رابح صقر الترويج لأغنيته ”نوع من البشر“ دون أن يشير لأصل الخلاف: ”جمهوري الغالي أهديكم أغنيتي الثانية #نوع_من_البشر من ألبومي #rabeh2022 وأتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل بإذن الله“.

جمهوري الغالي

أهديكم أغنيتي الثانية #نوع_من_البشر من ألبومي #rabeh2022 , واتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل بأذن الله 🙏❤️https://t.co/y3HldBEZ5g pic.twitter.com/rj7CuWnqzX — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الفنان رابح صقر الجدل بسبب ردوده، إذ سبق أن تعرض لهجوم قاس عقب رده في تغريدة على مصور هاوٍ يدعى عبد الرحمن بن فهد.

وكان المصور أعاد تغريدة لرابح صقر منذ عام 2020، قلل فيها من موهبته وطالبه بالبحث عن مهنة أخرى، وذلك أثناء مشاركته في مسابقة أقامها الفنان السعودي في حينها، لتصميم إعلان ألبومه.

وتسببت التغريدة بفتح النار على رابح صقر، ما اضطره للإعلان لاحقا عن اعتزاله ”السوشال ميديا“ لفترة من الوقت.