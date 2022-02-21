بحضور فرقة شعبية ومشاهير.. بدور البراهيم تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بدور البراهيم، بعيد ميلادها في ساعة متأخرة من أمس الأحد، بحضور عدد من المشاهير.

ووثقت خبيرة التجميل البراهيم أجواء حفل عيد ميلادها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إذ حرصت على نشر تفاصيل حفلتها.

ورصدت في مقطع الفيديو، المنتجع الذي أقامت فيه عيد ميلادها، وكان في الهواء الطلق، ومن ضمنه مسبح، فيما لفتت البراهيم إلى أن المنتجع يقع على شاطئ البحر مباشرة.

وتزيّن المنتجع بمختلف أنواع الورود، حيث تم استقبال ضيفات المشهورة السعودية، كما حرصت على توثيق مختلف أنواع الشوكولاتة والحلوى والطعام، إضافة إلى قالب الكيك، المكون من بضع طبقات.

ورحبت البراهيم في مقاطع فيديو نشرتها، بالفنانتين زينب العسكري ومنال العيسى، وأيضا الفاشينيستا سارة الغامدي، فيما اعتذرت رهف القحطاني عن حفل عيد الميلاد، مقدمة تهنئتها للبراهيم.

وجلبت البراهيم إلى حفلة عيد ميلادها فرقة شعبية، والتي قامت بأداء فقرة لضيفاتها.

وكانت الفاشينيستا السعودية خرجت قبل نحو أسبوع في مقطع فيديو بثته، لتعلن أنها ”أول سعودية مثيرة للجدل“.

وشددت ”البراهيم“ عبر مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها تفتخر بكونها أول سعودية أثارت جدلا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن جميع من حققن جدلا بسبب شهرتهن جئن بعدها، لافتة إلى أنه ”بغض النظر عن شهرتهن، خاصة، هند القحطاني، ورهف القحطاني، فإنها كانت السباقة في إثارة الجدل“.

وشددت ”البراهيم“ على عدم تصدرها المشهد في هذه الفترة على غرار مواطنتيها هند القحطاني، ورهف القحطاني، الشهيرة بـ“وذ نكهة“، نظرا لأنها ”قللت من ظهورها على مواقع التواصل“.

وعزت خبيرة التجميل السعودية سبب تراجع ظهورها على مواقع التواصل، إلى أنها صارت تشعر بـ“الانزعاج“ من الجدل المثار باسمها في كل مرة تظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قررت ”الإقلال من ظهورها“.

وأكدت ”البراهيم“ أنها في غنى عن الشهرة على مواقع التواصل، لأن لديها مشروعها الخاص، وهي تفضل التركيز على عملها بدلًا من التركيز على الشهرة على مواقع التواصل، معلقة أنها ليست بحاجة للإعلانات.