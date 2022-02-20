ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية

قالت هبة حلاوة ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة، الأحد، إن والدها حالته الصحية حرجة للغاية، مشيرة إلى أن وضعه ”لا يطمئن“، حيث يعاني من تبعات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا.

وأضافت ابنة الفنان أحمد حلاوة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن والدها داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، ويعاني من انخفاض بنسبة الأكسجين في الدم، مشيرة إلى أنها متواجدة معه باستمرار، لكنه ممنوع من الزيارة بأمر من الفريق المعالج.

وأشارت هبة حلاوة إلى أنها تلقت اتصالات عديدة من زملاء وتلاميذ والدها للاطمئنان عليه، كما أن نقابة الممثلين تتابع تطورات حالته باستمرا، مطالبة الجمهور بالدعاء له عسى أن يستجيب الله لدعائهم.

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الفنان أحمد حلاوة يمر بمضاعفات خطيرة إثر إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تقريبا قد تعافى من الفيروس المستجد، لكنه ما زال يعاني من أثاره الحادة.

وأوضحت عنبر أن ما يعاني منه الفنان أحمد حلاوة يشبه بشكل كبير ما كانت تعاني منه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مما يثير قلق محبيه، مشيرة إلى أن الجميع يدعون الله أن يعافيه من هذا المرض الذي أصبح خطرا يدق أبواب الجميع، وبسببه فقد الفن المصري والعربي العديد من الفنانين الكبار.

وأضافت نهال عنبر أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يتابع حالة الفنان حلاوة باستمرار، ووجه بتوفير كل الدعم للفنان وأسرته لحين تعافيه من مرضه، موضحة أن الفنان أحمد حلاوة واحد من أساتذة المهنة التي تتلمذ على يديه أجيال ممن أصبحوا نجوما في الوقت الحالي، كما أثرى السينما والتليفزيون والمسرح بالعديد من الأعمال التي تعد من العلامات البارزة في تاريخ الفن المصري.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع ابنته هبه بشكل يومي للاطمئنان على صحته، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت هبة حلاوة قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة والدها الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا، لتعلن بعدها بأيام أن الحالة غير مستقرة، ويعاني من نقص الأكسجين في الدم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلاوة واحد من أهم الفنانين المصريين، وتتلمذ على يديه العديد من الممثلين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، وتم تكريمه مؤخرا بالمهرجان القومي للمسرح المصري.