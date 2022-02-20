أول ظهور للمشهور السعودي ريان جيلر بعد أنباء وفاته

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عن حقيقة ما تعرّض له خلال الأيام القليلة الماضية إثر دخوله المستشفى، بالتزامن مع تداول أنباء عن وفاته بسبب نعي غامض نُشر عبر حسابه على ”سناب شات“.

وخرج ”ريان جيلر“ لأول مرة في مقطع فيديو للحديث عن وضعه الصحي، وسبب النعي الذي نشره، قائلًا ”إنه دخل المستشفى، يوم 13 فبراير/ شباط الجاري، بسبب معاناته المزمنة مع مرض القولون العصبي، حيث أُصيب بوعكة صحية بسبب موضوع أزعجه“.

وأضاف ”جيلر“ في حديث مع تلفزيون ”ET بالعربي“ أن دخوله المستشفى تزامن مع وفاة صديق مقرب له ما دفعه لنشر النعي ثم إغلاق هاتفه إثر الشائعات التي لاحقته والتي لم يكن يقوى على الرد عليها بسبب وضعه الصحي.

وأوضح ”جيلر“ في المقطع الذي أعاد نشره عبر حسابه على ”إنستغرام“، أنه أجَّل الردَّ على الشائعات، ونفي أخبار وفاته، حتى يصبح قادرًا على الرد، لافتًا إلى أن الحدث كان مروعًا له ولمن حوله، حيث إنه عايش الموت فعلًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتمكن من اكتشاف مشاعر من هم حوله.

وأشار ”جيلر“ إلى أن معاناته مع القولون العصبي والهضمي المزمنة تجعله يتردد على المستشفى بين فترة وأخرى، وهو ما يجعله عرضة للشائعات، وفق قوله.

وأكد أنه ”شخصية لا تحتاج لإثارة الجدل“، وأنه لو كان يقصد بما حدث معه إثارة الجدل فهو ”مريض نفسي“، وسيتكفل بعلاج نفسه، إلا أنه واثق من سلامته ”نفسيًا وعقليًا“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل بضعة أيام أنباءً عن وفاة ريان جيلر، وسط منشورات ”نعي“ عبر حساباته.

وعبّر متابعون عن صدمتهم من الخبر، فيما شكك آخرون فيه، مُرجعين ذلك إلى عادة نشر ”جيلر“ أخبارًا عديدة غير صحيحة عن حياته الشخصية، بهدف إثارة الجدل.

وقبل يومين، كشف“جيلر“ في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه كان في المستشفى وخرج منه منذ قليل، الأمر الذي لم يمكّنه من إيضاح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاته.

وعلّق: ”أنا لسه طالع من المستشفى، ومالحقت أرد على الكل والله“.

وسبق أن أثار المشهور السعودي جدلًا، وتعرَّض لانتقادات بسبب مظهره، حيث شبَّهه البعض بالنساء عقب ظهوره قبل أشهر بأقراط في أذنيه، ودفعت تلك الانتقادات ”جيلر“ لإقامة دعاوى ضد من انتقده وهاجمه.

وقبل نحو أسبوعين، وجّه ”جيلر“ رسالة إلى متابعيه، كشف فيها عن مروره بحالة من الإحباط والحزن، وعدم الرضا عن الطريقة التي يظهر بها عبر حساباته الإلكترونية.

وأعلن أنه يرغب ببدء حياة جديدة، لافتًا إلى أنه غير راضٍ عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه طاقة عليه أن يكرسها لعمل أكثر فائدة لنفسه ومتابعيه.

وتابع المشهور السعودي، آنذاك: ”ضيعت وقتًا كثيرًا من غير أن أصنع شيئًا مني ومن مواهبي التي ظلمتها، لازم أتقدم وأترك الركود، وأتمنى أن يعطيني الإحباط والحزن اللذان على نفسي دافعًا لأصنع ريانًا جديدًا“.

وأشار إلى عدم ندمه على تصرفاته السابقة لأنها ”صنعته“، قائلًا: ”أحس أنه جاءتني صحوة لازم أستغلها في قوة إرادة جديدة لبداية جديدة بعيدة عن كل الماضي“.

وطالب في ختام رسالته متابعيه بتحمّله، لافتًا إلى ”أنه بدأ في سن صغيرة وكان يتخبط، إلا أنه كبر وبدأ بالنضج، وبدأت أفكاره تتغير، وقرر أن يتغير نحو أشياء إيجابية“.